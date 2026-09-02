Şarkikaraağaç'ta iki otomobil çarpıştı: tarlaya uçan araçta 4 kişi yaralandı

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesi Çarıksaraylar Beldesi yakınlarında dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlardan biri kontrolden çıkarak tarlaya uçtu.

Kaza ve yaralananlar:

Edinilen bilgilere göre, 06 DFK 771 plakalı otomobili A.Y. (17), 20 UE 311 plakalı otomobili ise Y.E. (21) yönetiyordu. Çarpışma sonucunda her iki araçta bulunan sürücülerle birlikte yolcu olarak bulunan P.Y. (9) ve T.Ç. (17) yaralandı. Kazanın etkisiyle bir araç tarlaya uçtu, diğer araçta da hasar meydana geldi.

Müdahale ve soruşturma:

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleler yapıldı ve ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldılar. Yetkililer, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme başlattı; kaza nedeninin tespitine yönelik soruşturma devam ediyor. Olayla ilgili ifadeler alınırken, araçların plaka ve sürücü bilgileri kayıt altına alındı.

Çarıksaraylar Beldesi yakınlarında yaşanan bu tür kazalar; hız, yol ve çevresel koşulların etkisini gösteriyor. Yetkililer, sürücüleri dikkatli olmaya ve trafik kurallarına uymaya çağırdı.

Isparta'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı