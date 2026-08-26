Hasat başladı: Maraş'ta kapya biber tarladan satışa hazırlanıyor

maraş'ta hasat başladı:

Kahramanmaraş'ın bereketli ovalarında yetiştirilen salçalık kırmızı kapya biberde hasat sezonu açıldı. Sabahın erken saatlerinde tarlaya giren üreticiler, olgunlaşan biberleri tek tek toplayıp çuvallara dolduruyor ve satışa hazırlıyor.

Bol yağışın gecikmeye neden olduğu sezonda dahi tarlada öne çıkan nitelikler, ürünün etli yapısı, yoğun aroması ve kendine özgü lezzeti. Üreticiler, bölgenin toprak ve iklim yapısının bu kaliteye katkı sağladığını vurguluyor.

üreticilerin değerlendirmesi:

Mehmet Çetinkaya, Kahramanmaraş Ziraat Odası Başkanı olarak hasat bilgisini paylaşarak 150 dönümlük arazide hasat yapıldığını belirtti. Çetinkaya, biberin şu an için 25 ila 30 lira arasında alıcı bulduğunu; şehir dışından gelen ürünler olsa da Maraşlı üreticilerin işi tutkuyla sürdürdüğünü söyledi ve kent halkını yerel ürünü tercih etmeye davet etti. Üreticilerin beklentisi verimin iyi olması ve kazançlı bir yıl geçirilebilmesi yönünde.

Hacı Aziz Nohutlu hasadın yağışlar nedeniyle geciktiğini, ürünlerin günlük toplanıp günlük satılması gerektiğini vurguladı; iki günlük yoldan gelen ürünlerle kıyaslandığında kendi biberlerinin taze ve kaliteli olduğunu söyledi. Orhan Akkurt ise girdi maliyetlerinin yüksekliğine dikkat çekerek Maraş halkından yerel ürünü tercih etmelerini beklediklerini aktardı.

Meryem Nohutlu da dışarıdan gelen ucuz ürünlerin kalite bakımından geride olduğunu savunarak, kendi biberlerinin salça veriminden örnekler verdi; tüketicilerin kaliteye önem vererek yerel ürünü tercih etmesini istedi.

hasat ve pazarlama süreci:

Hasat edilen biberler çuvallara doldurularak tarladan satış ve işleme noktalarına gönderiliyor. Burada işlenen ürünler başta salça olmak üzere çeşitli kışlık ürünlere dönüştürülüyor ve Kahramanmaraş mutfağının vazgeçilmezleri arasına giriyor. Üreticiler, fiyat ve maliyet dengesini sağlamaya çalışırken, kaliteyi korumanın pazar değeri için belirleyici olduğunu ifade ediyor.

Sezonun ilerleyen günlerinde hem iç pazarda hem de işleme tesislerinde yoğun bir hareketlilik bekleniyor; üreticiler ise bu yılın verimli ve kazançlı geçmesini umuyor.

KAHRAMANMARAŞ'IN BEREKETLİ OVALARINDA YETİŞTİRİLEN SALÇALIK KIRMIZI BİBERDE HASAT BAŞLADI.