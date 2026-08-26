Erzurum'da ikinci çeyrekte ruhsat ivmesi: ilk yarıda 4.358 daire onaylandı

Erzurum'da ruhsat hareketliliği:

TÜİK tarafından açıklanan yapı izin istatistiklerine göre Erzurum'da 2026 yılının ilk yarısında konut yapımına yönelik ruhsat işlemlerinde belirgin bir yoğunluk yaşandı. Yılın ilk çeyreğinde 1.351 daireye ruhsat verilirken, ikinci çeyrekte bu sayı 3.007'ye yükseldi. Böylece ilk altı aylık dönemde ruhsat verilen daire sayısı 4.358 olarak kaydedildi.

Çeyreklik artışın boyutu:

Nisan-haziran dönemindeki 3.007 dairelik ruhsat sayısı, yılın ilk üç ayındaki düzeye göre dikkat çekici bir yükseliş gösteriyor. Bu artış, yılın ilk yarısındaki toplam rakamın üçte ikisini ikinci çeyrekten almasına yol açtı ve bölgedeki inşaat talebi ile ruhsatlandırma işlemlerindeki ivmeyi işaret ediyor.

Yıllara göre değişim:

Erzurum'da ruhsat verilen daire sayısında yıllar içinde belirgin dalgalanmalar görülüyor. Geçmiş veriler şöyle: 2010'da 5.519, 2011'de 2.361, 2016'da 7.561, 2017'de 7.935, 2019'da 3.381. 2021 yılında 8.878 ile yüksek seviyeler görülürken, 2022'de 3.857'ye gerilemiş; sonraki yıllarda yeniden yükseliş eğilimiyle 2023'te 6.003, 2024'te 6.597 ve 2025'te 7.836 olarak kaydedilmişti.

İskân verilen dairelerde durum:

Kullanım izni (iskân) belgelerinde ise 2026 yılının ilk yarısında Erzurum'da toplam 793 daire için yapı kullanma izin belgesi düzenlendi. Karşılaştırma için 2025'te iskân verilen daire sayısı 2.445, 2024'te ise 3.121 olarak kaydedilmişti. Geçmişte en yüksek iskân sayısı 2019'da 6.115 daire ile görüldü; 2023'te bu sayı 5.004 olarak gerçekleşmişti.

Verilerde ayrıca TÜİK'in 2024, 2025 ve 2026 birinci çeyrek verilerini revize ettiği bildirildi; bu durum yıllık ve çeyreklik karşılaştırmalarda dikkat edilmesi gerektiğini gösteriyor.

ERZURUM’DA 2026’NIN İLK YARISINDA 4 BİN 358 DAİREYE YAPI RUHSATI