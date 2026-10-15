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Hasköy'de ailelere bağımlılıkla mücadelede aktif rol çağrısı

Hasköy'de ADEM kursiyerlerine verilen 'Ailenin Gücü' seminerinde, İçişleri Bakanlığı destekli proje kapsamında ailelerin bağımlılıkla mücadeledeki görevleri anlatıldı.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 14:18

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Hasköy'de ailelere bağımlılıkla mücadelede aktif rol çağrısı

Hasköy'de Ailenin Gücü semineri

Muş'un Hasköy ilçesinde, bağımlılıkla mücadelede ailenin sorumluluk ve katkılarına dikkat çekmek amacıyla bir seminer düzenlendi. Etkinlik, ailelerin gençleri zararlı alışkanlıklardan koruma kapasitesini güçlendirmeyi hedefledi.

Seminerin kapsamı ve konuşmacılar:

Program, İçişleri Bakanlığı destekli Gençliğine İyi Bak 3: Ailene Sahip Ol projesi kapsamında, Muş Gençliği Uyuşturucu ile Mücadele Derneği tarafından Hasköy Aile Destek Merkezi (ADEM) kursiyerlerine yönelik olarak gerçekleştirildi. Konuşmacı Doç. Dr. Zeynep Kantarcı Bingöl, ailenin bağımlılıkla mücadeledeki rolünü, erken uyarı işaretlerini ve iletişim temelli müdahalelerin önemini katılımcılarla paylaştı.

Aile bilinci ve uygulamaya yönelik öneriler:

Seminerde, ailelerin gençleri korumada üstleneceği görevler üzerinde duruldu; katılımcılara pratik öneriler ve destek yolları anlatıldı. Etkinlik boyunca toplumda farkındalığın artırılmasının, erozyona uğrayan sosyal bağların güçlendirilmesinin ve aile içi iletişimin iyileştirilmesinin önemi vurgulandı. Ailelere, bağımlılık riskini azaltmak için sıcak iletişim, gözetim ve doğru yönlendirme gibi somut roller teklif edildi.

Programa ilişkin konuşan Muş Gençliği Uyuşturucu ile Mücadele Derneği Başkanı Alparslan Bingöl, projenin yürütülmesine sağlanan destekler nedeniyle Hasköy Kaymakamı İsmail Güney'e teşekkür etti. Etkinlik, katılımcıların sorularının cevaplandığı ve yerel iş birliğinin güçlendirilmesine dönük adımların ele alındığı bir oturumla sona erdi.

MUŞ’UN HASKÖY İLÇESİNDE, BAĞIMLILIKLA MÜCADELEDE AİLENİN ROLÜNE DİKKAT ÇEKMEK VE TOPLUMSAL...

MUŞ’UN HASKÖY İLÇESİNDE, BAĞIMLILIKLA MÜCADELEDE AİLENİN ROLÜNE DİKKAT ÇEKMEK VE TOPLUMSAL FARKINDALIĞI ARTIRMAK AMACIYLA "AİLENİN GÜCÜ" SEMİNERİ DÜZENLENDİ.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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