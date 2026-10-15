Yıldırım'da beceri eğitimi talebi tırmanıyor: YIL-MEK'e bir ayda 5 bin ön başvuru

YIL-MEK'e yoğun ilgi sürüyor

Yıldırım Belediyesi Mesleki ve Teknik Eğitim Kursları (YIL-MEK), 2026-2027 eğitim döneminde ilçe halkından yüksek talep görüyor. YIL-MEK, 34 kurs merkezi ve 82 farklı branş ile ücretsiz eğitim sunarken, bir ay içinde yaklaşık 5 bin kişi ön başvurusunda bulundu. Belediye, programı "Hayat Boyu Öğrenme" ilkesiyle yürütüyor ve katılımcılara hem kişisel gelişim hem de istihdam odaklı beceri kazandırmayı hedefliyor.

eğitim hedefleri ve kapsama alanı:

YIL-MEK, tüm yaş gruplarına nitelikli eğitim fırsatı sağlayarak kentin üretim ve istihdam kapasitesine katkıda bulunmayı amaçlıyor. Kurslar; mesleki becerilerin geliştirilmesi, kişisel gelişim ve işgücü piyasasına hazırlık odaklı programlardan oluşuyor. Belediye tarafından ücretsiz sunulan bu eğitimler, sosyal belediyecilik yaklaşımının önemli bir uygulaması olarak öne çıkıyor.

belediyenin değerlendirmesi:

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, YIL-MEK'in her yaştan kişiye yeni beceriler kazandıran ve kişisel gelişimi destekleyen bir model olduğunu vurguladı. Başkan Yılmaz, programın bugüne kadar yüzbinlerce kişiye sanat ve meslek eğitimi sunduğunu belirterek, YIL-MEK’in yeni dönemde de yoğun ilgi görmesinin sunulan eğitim imkânlarının karşılık bulduğunu gösterdiğini ifade etti. Belediye, kursiyer sayısını artırmaya ve eğitimlerin erişilebilirliğini genişletmeye devam edeceğini açıkladı.

YILDIRIM BELEDİYESİ MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KURSLARI’ (YIL-MEK), YENİ DÖNEMDE DE İLÇE HALKINDAN YOĞUN İLGİ GÖRDÜ.