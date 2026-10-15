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milletvekilinin sözü: cesaretiyle öne çıkan öğrenciler bodrumda ağırlandı

AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, sözünü tutarak cesaretleriyle öne çıkan 10 öğrenciyi öğretmenleriyle Bodrum'da beş yıldızlı otelde ağırladı.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 14:08

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Ayşe Şen

milletvekilinin sözü: cesaretiyle öne çıkan öğrenciler bodrumda ağırlandı

milletvekilinin sözü yerine getirildi:

AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, bir konferansta verdiği sözü hayata geçirerek cesaretleri ve kendilerini ifade etme becerileriyle öne çıkan 10 öğrenciyi öğretmenleriyle birlikte Bodrum'da ağırladı.

Konferansta merak etmenin, soru sormanın ve özgüvenle kendini ifade etmenin önemi üzerinde duran Nasıroğlu, bu nitelikleri gösteren öğrencileri ödüllendirme taahhüdünde bulunmuştu.

buluşma ve verilen söz:

Söyleşide aktif katılımlarıyla dikkat çeken öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte beş yıldızlı bir otelde konaklayarak tatile gönderildi. Etkinlikte öğrencilerin sorularına verilen yanıtlar, merakın desteklenmesinin önemine vurgu yaptı.

Bu program, öğretmenlerin eşlik ettiği bir takdir ziyareti olarak planlandı; Nasıroğlu verdiği sözü yerine getirirken öğrencilerin heyecan ve mutluluğuna ortak oldu ve tatil sırasında onlarla telefonla görüşmeler gerçekleştirdi.

gençlerle yakın temas ve devam eden etkinlikler:

Gençlerle sık sık bir araya geldiği bilinen Ferhat Nasıroğlu, okul ziyaretleri, kariyer söyleşileri ve öğrenci buluşmalarıyla gençlerin gelişimini desteklemeye devam ediyor. Bu yaklaşım, farklı alanlarda başarı gösteren öğrencileri teşvik etme amacını taşıyor.

Nasıroğlu, bu tür buluşmaların öğrencilerin katılımını ve cesaretini artırdığına dikkat çekerek, "Farklı alanlarda başarı gösteren öğrencileri ağırlaması ve başarılarını teşvik etmesi de bu yaklaşımın bir parçası. Bodrum tatili, öğrencilerin cesaretini ve katılımını takdir eden bu buluşmaların güzel bir örneği oldu" dedi.

Program, gençlerin öz güvenini pekiştirmeyi ve başarılarının görünür kılınmasını sağlamayı hedefleyen bir etkinlik olarak değerlendirildi.

AK PARTİ BATMAN MİLLETVEKİLİ FERHAT NASIROĞLU, ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELDİĞİ KONFERANSTA VERDİĞİ...

AK PARTİ BATMAN MİLLETVEKİLİ FERHAT NASIROĞLU, ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELDİĞİ KONFERANSTA VERDİĞİ SÖZÜ YERİNE GETİRDİ.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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