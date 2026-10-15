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Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nde nano lipozom sprey için klinik araştırma başlıyor

BANÜ'de tanıtılan klinik araştırma, nano lipozom temelli spreyin grip ve diğer viral solunum yolu enfeksiyonlarında etkinlik ve güvenliğini inceleyecek.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 12:40

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kaan Yavuz

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nde nano lipozom sprey için klinik araştırma başlıyor

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nde nano lipozom klinik çalışması tanıtıldı

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (BANÜ) Tıp Fakültesi bünyesinde yürütülmesi planlanan, viral solunum yolu enfeksiyonlarına yönelik nano lipozom temelli sprey formülasyonunun etkinlik ve güvenliliğinin araştırılacağı klinik çalışma tanıtıldı. Tanıtım toplantısı, BANÜ Merkez Yerleşkesi Nazım Hikmet Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Toplantıya BANÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Boz, çalışmanın koordinatörlüğünü üstlenmesi planlanan Doç. Dr. Perihan Erkan Alkan ve nano lipozom teknolojisini geliştiren Op. Dr. Ahmet Ümit Sabancı katıldı. Yapılan sunumlarda çalışmanın hedefleri, yöntemi ve beklenen bilimsel katkılar ele alındı.

Araştırmanın amacı ve yürütücüsü:

Klinik araştırma, BANÜ Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı çatısı altında, Doç. Dr. Perihan Erkan Alkan koordinasyonunda yürütülmesi planlanıyor. Çalışmanın temel hedefi, geliştirilen sprey formülasyonunun etkinlik ve güvenlilik özelliklerini bilimsel verilerle ortaya koymak; özellikle grip ve diğer viral solunum yolu enfeksiyonlarındaki potansiyelini değerlendirmektir.

Ön bulgular ve Ar-Ge süreci:

Bir ilaç firması tarafından yürütülen Ar-Ge çalışmaları sırasında geliştirilen nano lipozom teknolojisine ilişkin ön araştırmalarda, çeşitli virüs, bakteri ve mantar türleri üzerinde umut verici sonuçlara rastlandığı bildirildi. Bu tespitler, sprey formülasyonunun klinik ortamda test edilmesi kararını tetikledi. Op. Dr. Ahmet Ümit Sabancı, geliştirmenin aşamaları ve teknolojinin çalışma prensibi hakkında toplantıda bilgiler aktardı.

Katılımcılar, yürütülecek klinik çalışmanın elde edilecek verilerle formülasyonun viral solunum yolu enfeksiyonlarına karşı bilimsel değerlendirmesine katkı sağlamasını beklediklerini belirtti. Çalışmanın izlenecek protokolleri, güvenlik ve izlem kriterleri hakkında da toplantıda bilgilendirme yapıldı.

BANÜ’DE NANO LİPOZOM TEKNOLOJİSİNE YÖNELİK KLİNİK ARAŞTIRMA TANITILDI

BANÜ’DE NANO LİPOZOM TEKNOLOJİSİNE YÖNELİK KLİNİK ARAŞTIRMA TANITILDI

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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