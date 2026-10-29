Hastane koridorlarında silahlı arayış: kızını öldürmek isteyen baba özel harekatla yakalandı

Hastanede silahlı saldırı girişimi

Adana'nın Seyhan ilçesinde, cinsel istismara uğradığını öne süren genç kızın polise şikayeti sonrası gelişen olay, Adana Şehir Hastanesi'nde paniğe yol açtı. Şikayetçi olduğu belirtilen E.D.'nin beden muayenesi için hastaneye götürülmesi sırasında, kızının hayatını hedef aldığı iddia edilen baba M.D. (47) silahla hastaneye geldi.

Olayın başlangıcı:

İddiaya göre M.D., otomobiliyle hastaneye gelerek yanında getirdiği silahı çekti ve kızını öldürmek istedi. Olay yerindeki polis ekipleri müdahale ederek genç kızı hastane içinde koruma altına aldı. Şüpheli baba, hastanenin camlarına doğru ateş açtıktan sonra içeride izini kaybettirdi ve gece boyunca farklı noktalarda saklandı.

Operasyon ve soruşturma:

Gece boyunca polis ve hastane güvenliği şüpheliyi aradı. Sabah saatlerinde, 07.00 civarında hastanenin beyin cerrahisi bölümündeki boş bir odada olduğu tespit edilen şüpheliye teslim olması çağrısı yapıldı; ancak baba teslim olmak yerine yine silahla ateş açtı. Bunun üzerine olay yerine sevk edilen özel harekat ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla M.D. yakalanarak gözaltına alındı. Genç kız devlet korumasına alındı.

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, polis ekipleri genç kıza cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen şüpheliyi yakalamak amacıyla yürüttükleri çalışmaları sürdürüyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

OLAYIN YAŞANDIĞI HASTANE (ARŞİV)