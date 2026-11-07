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Ceyhan kara yolunda akşam çarpışması: traktöre çarpan otomobilde 4 yaralı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde otomobilin traktöre çarpması sonucu 4 kişi yaralandı; ağır yaralanan sürücünün Kadir Aydar'ın kardeşi olduğu açıklandı.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 23:57

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Ceyhan kara yolunda akşam çarpışması: traktöre çarpan otomobilde 4 yaralı

Kaza detayları

Kaza, akşam saatlerinde Yumurtalık-Ceyhan kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Caner Aydar yönetimindeki 01 CHP 19 plakalı otomobil, önünde seyreden zeytin yüklü traktöre arkadan çarptı. Traktörün plakası 36 AZ 363 olarak kaydedildi. Traktörde bulunan sürücünün kimliği henüz öğrenilemedi.

Yaralıların durumu:

Kazada otomobil sürücüsü Caner Aydar ile traktörde bulunan H.Y., M.K. ve Y.K. yaralandı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ve sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar ambulanslarla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Caner Aydar, burada yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık durumunun ciddiyeti nedeniyle Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Müdahale ve soruşturma:

Kaza bildirimini alan jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri kısa sürede bölgeye intikal etti. Ekipler, yol güvenliğini sağlarken olayla ilgili inceleme başlattı. Kaza nedeninin belirlenmesi için görgü tanıklarının ifadeleri ve araçların plakalarına ilişkin tespitler yapılıyor.

Olayda öne çıkan bir diğer nokta ise ağır yaralanan otomobil sürücüsünün, görevden uzaklaştırılan Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın kardeşi olduğunun öğrenilmesi oldu. Yetkililer, soruşturmanın devam ettiğini ve kazaya ilişkin detayların araştırıldığını bildirdi.

ADANA’NIN CEYHAN İLÇESİNDE OTOMOBİLİN TRAKTÖRE ÇARPMASI SONUCU 4 KİŞİ YARALANDI. KAZADA AĞIR...

ADANA’NIN CEYHAN İLÇESİNDE OTOMOBİLİN TRAKTÖRE ÇARPMASI SONUCU 4 KİŞİ YARALANDI. KAZADA AĞIR YARALANAN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ CANER AYDAR'IN, GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILAN CEYHAN BELEDİYE BAŞKANI KADİR AYDAR'IN KARDEŞİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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