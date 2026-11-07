Kasa bölümündeki alevler büyümeden söndü: hal kompleksinde müdahale başarılı

Olayın gelişimi:

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yer alan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hal Kompleksinde, kasaların bulunduğu bir bölümde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olayın bildirimi üzerine bölgeye kısa sürede polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve söndürme çalışmaları:

İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına hızlı ve koordineli bir müdahalede bulundu. Yapılan ilk müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı; ekipler soğutma çalışmalarını sürdürüp alevleri tamamen söndürdü. Olay sırasında can kaybı veya yaralanma bilgisi paylaşılmadı.

Belediye açıklaması ve sonraki adımlar:

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerimiz hızlı ve etkin şekilde müdahale ederek yangını büyümeden kontrol altına almıştır" denildi. Belediye yetkilileri, yangının çıkış sebebinin tespitine yönelik incelemenin sürdüğünü bildirdi.

Olayın yerel ticari faaliyetlere etkisi ve çıkan hasarın boyutu hakkında resmi açıklama bekleniyor; güvenlik ve benzeri önlemlerin gözden geçirilmesi ihtiyacı vurgulanıyor.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HAL KOMPLEKSİ’NDE KASALARIN BULUNDUĞU BÖLÜMDEN ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN SÖNDÜRÜLDÜ.