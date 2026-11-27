Hastanede güvenlik hizmetleri değerlendirildi
Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde güvenlik hizmetlerine yönelik değerlendirme toplantısı, Başhekim Doç. Dr. Hakan Gökalp Taş başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya hastanenin güvenlik birimi sorumluları katıldı.
toplantıda ele alınan konular:
Görüşmelerde güvenli sağlık hizmeti sunulması, hasta ve çalışan güvenliğinin korunması ile güvenlik hizmetlerinin etkinliğinin artırılması konuları detaylı şekilde ele alındı. Mevcut uygulamaların gözden geçirilmesi ve iyileştirme alanlarının belirlenmesi üzerinde duruldu.
sorunlar ve çözüm önerileri:
Toplantıda güvenlik hizmetleri sırasında karşılaşılan sorunlar tespit edilerek bunlara yönelik çözüm önerileri değerlendirildi. Uygulama adımları, sorumluluk paylaşımı ve izleme mekanizmaları hakkında fikir alışverişi yapıldı.
Hastanede güvenli, huzurlu ve kesintisiz sağlık hizmeti sunulmasına yönelik çalışmaların ele alınmasının ardından toplantı sona erdi.
MENGÜCEK GAZİ EAH'DE GÜVENLİK HİZMETLERİ DEĞERLENDİRİLDİ
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