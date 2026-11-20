Ayasofya'nın altındaki tünellerin ilk görüntüleri

Dünya mimarlık tarihinin önemli yapılarından Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin altında yürütülen titiz temizlik ve restorasyon çalışmaları devam ediyor. Yapılan çalışmalar sonucunda şu ana kadar 420 metrelik bölüm ortaya çıkarıldı ve bu ilk görüntüler kameralara yansıdı.

Ekiplerin açığa çıkardığı yeraltı geçitlerinde mimari dokunun yanı sıra derinlere inen anıt ağaç kökleri de dikkat çekiyor. Çalışmaların amacı, Ayasofya'nın yeraltı tarihini aydınlatmak ve yapının altyapısına ilişkin yeni veriler elde etmek olarak açıklandı.

çalışmaların kapsamı ve bulgular:

Ayasofya Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Güleç çalışmalarla ilgili detaylar verdi. İlk etap temizlik işlemlerinin yaklaşık iki yıl önce başladığını, geçen sene ikinci etabın devreye girdiğini belirtti. Prof. Dr. Ahmet Güleç, şu ifadeleri paylaştı: Şu anda 6 mekanımız var, 9 tane de tünelimiz var. Ekipler tünellerin bazı bölümlerinin Roma Dönemi'ne kadar gidebileceğini değerlendiriyor.

Çalışmalar sırasında tünellerden alınan örneklerin analizleri sürüyor. Bu analizlerin sonuçlarına göre mekânların dönemi ve işlevi hakkında daha kesin bilgiler elde edilmesi hedefleniyor. Açığa çıkarılan kısımlarda henüz ilk Ayasofya yapısına doğrudan ulaşılmadığı, ulaşılan tünellerden bazılarının Roma dönemine ait alt yapı öğeleri olabileceği kaydedildi.

tünellerin bağlantıları ve gelecek adımlar:

Çalışmalar kapsamında toplamda 3 bin tona yakın dolgu malzemesi tahliye edildi; bu miktar metreküp olarak bin metreküpün üzerinde. Ekipler tünellerin yönelimlerini ve bağlantılarını takip ederek Yerebatan Sarnıcı yönüne doğru ilerleyen hatlar tespit etti. Yapılan tespitlere göre Ayasofya altından gelen suyun bir bölümünün bu tüneller vasıtasıyla Yerebatan Sarnıcı'na doğru aktığı, aynı hatta hipodrom yönüne giden bağlantıların da söz konusu olduğu ifade edildi.

Yetkililer ziyaretçilere açılabilmesi için önemli koruma, güçlendirme ve bilimsel çalışmalar gerektiğini, Bakanlık ve ekiplerin bu yönde ciddi çaba harcadığını belirtiyor. Alınan örneklerin analiz sonuçları, tünellerin dönem tayini ve yapısal işlevi konusunda önümüzdeki süreçte yeni veriler sunacak ve yeraltı tarihine ilişkin sorulara daha net yanıtlar sağlayacak.

DÜNYA MİMARLIK TARİHİNİN EN ÖNEMLİ YAPILARINDAN BİRİ OLAN AYASOFYA-İ KEBİR CAMİ-İ ŞERİFİ’NİN ALTINDA YER ALAN TARİHİ TÜNELLERDE YÜRÜTÜLEN TİTİZ ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR.