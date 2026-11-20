Samsung ve UNDP iş birliğiyle geliştirilen model COP31'de öne çıktı:

Antalya'da düzenlenen COP31 Blue Zone etkinliğinde Samsung Electronics, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye ile yürüttüğü Innovation Campus programını gençleri yapay zekâ alanında güçlendiren bir iklim ve sürdürülebilirlik çözüm modeli olarak sundu. Panelde kamu, akademi ve sivil toplum temsilcileri, gençlerin teknoloji tüketicisinden üreticisine dönüşmesini sağlayacak eğitim ekosistemini ve bu yaklaşımın iklim eylemine nasıl katkı verdiğini tartıştı.

programın kapsamı ve somut sonuçları:

Innovation Campus, Türkiye'de 2020'den bu yana yürütülüyor. Programa bugüne kadar 81 ilden ve 200 üniversiteden başvuran 31 binden fazla genç kayıt oldu. Katılımcıların %52'si kadınlardan oluşurken, programdan mezun olanların %90'ından fazlası istihdama dahil olarak programın yalnızca eğitim vermekle kalmayıp iş gücüne geçişe katkı sağladığını gösteriyor. Samsung, kadınların STEM ve yapay zekâ alanlarında temsilini artırmak için özel sınıflar ve toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimleri sağlıyor.

eğitim yaklaşımı ve gerçek dünya odaklı projeler:

Program, teorik bilgiyi uygulamalı öğrenme ve proje geliştirme ile birleştiriyor. Katılımcılar keşifsel veri analizi, makine öğrenmesi, doğal dil işleme, dil modelleri ve derin öğrenme gibi alanlarda eğitim alıyor ve dönem sonunda öğrendiklerini sürdürülebilirlik temalı projelere dönüştürüyor. Örnek projeler arasında hidroponik domates üretiminde su ve besin optimizasyonu ile emisyon azaltımı hedefleyen uygulamalar ve 176 ülkenin 20 yıllık verisini kullanarak küresel karbon emisyonlarını tahmin eden modeller yer alıyor.

sektörler arası iş birliği ve ölçeklendirme:

Panelde vurgulanan noktalardan biri, yapay zekâ eğitimlerinin etkisinin ancak kamu, özel sektör ve akademi arasında kurulacak stratejik iş birlikleriyle sürdürülebilir hale geleceği oldu. UNDP Türkiye Mukim Temsilci Yardımcısı Tomica Paovic, programın özel sektör uzmanlığını kalkınma hedefleriyle bir araya getirerek gençlere uygulamaya dönük fırsatlar sunduğunu belirtti. Samsung yetkilileri de gençlere yatırım yapılması gerektiğini, teknolojinin potansiyelinin ancak nitelikli insan kaynağıyla tam anlamıyla açığa çıkacağını ifade etti.

Programın yayılımına da dikkat çekildi: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğündeki Milli Teknoloji Akademisi'nin dijital öğrenme platformu Sektör Kampüste Programı ile yapılan iş birliği sayesinde Innovation Campus eğitimleri daha fazla üniversite kampüsüne taşınıyor. Bu çerçevede program yeni dönemlerde Yıldız Teknik Üniversitesi'nde de öğrencilere ulaşıyor ve böylece Türkiye'nin teknoloji ve yetenek geliştirme ekosistemiyle temasını genişletiyor.

COP31'de sunulan bu örnek, yapay zekâ eğitiminin iklim eylemi ve sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle nasıl bütünleşebileceğine dair pratik bir model sunuyor. Innovation Campus, gençleri yalnızca geleceğin mesleklerine hazırlamakla kalmayıp, onlara sürdürülebilir çözümler üretme yetisi kazandırmayı amaçlayan bir yaklaşımı öne çıkarıyor.

BURCU MİRAÇ DIRAOR AYDIN(SOLDAN İKİNCİ), JEEHYUN YOON(ORTADA), TOMİCA PAOVİC(SAĞDAN İKİNCİ)