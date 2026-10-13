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Gölbaşı'nın geleceği için iş birliği vurgusu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı ile ilçenin gelişimi, Mogan Gölü ve projeler üzerinde görüşme yaptı.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 16:23

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EDİTÖR: Elif Demir

Gölbaşı'nın geleceği için iş birliği vurgusu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın Gölbaşı ziyareti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı’nı makamında ziyaret ederek ilçenin gelişim potansiyeli ve yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Görüşme, Gölbaşı’nın doğal ve kültürel değerlerinin korunması ile yaşam kalitesinin yükseltilmesine yönelik adımların ele alınmasına odaklandı.

görüşmede öne çıkan konular:

Tarım, çevre düzenlemeleri ve kentsel gelişim çerçevesinde Gölbaşı’nın sahip olduğu avantajlar değerlendirilirken, özellikle Mogan Gölü ve çevresinin sürdürülebilir kullanımı ile sosyal-kültürel projelerin ilçenin öncelikleri arasında olduğu vurgulandı. Tarafsız bir yaklaşımla ortak akıl ve iş birliğinin önemi ön plana çıktı; merkezi ve yerel yönetim arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi gerektiği üzerinde duruldu.

başkan odabaşı'nın değerlendirmesi:

Belediye Başkanı Yakup Odabaşı kabulden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Nazik ziyaretleri ve ilçemize gösterdikleri ilgi dolayısıyla kendilerine teşekkür ediyorum. Gölbaşı; doğal güzellikleri, Mogan Gölü, kültürel zenginlikleri ve gelişim potansiyeliyle Ankara’nın önemli değerlerinden biridir. Bizler de bu güzel ilçenin sahip olduğu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirmek, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltmek ve Gölbaşı’nı geleceğe daha güçlü bir şekilde taşımak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Amacımız, Gölbaşı’nın her alanda gelişmesine katkı sağlamak, vatandaşlarımızın beklenti ve ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vermek ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir ilçe bırakmaktır. Bu doğrultuda ortak aklı ve iş birliğini önemseyerek ilçemiz için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Ziyaret, Gölbaşı’nın önümüzdeki dönemdeki yatırım ve proje önceliklerinin belirlenmesi açısından da değerlendirme fırsatı sundu. Taraflar, aktarılacak desteklerin sahadaki etkisini artırmak için iletişimi sürdürme konusunda mutabık kaldı.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ, GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANI YAKUP ODABAŞI’NI MAKAMINDA...

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ, GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANI YAKUP ODABAŞI’NI MAKAMINDA ZİYARET ETTİ. GÖRÜŞMEDE, GÖLBAŞI’NIN GELİŞİMİ VE İLÇEDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELERDE BULUNULDU.

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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