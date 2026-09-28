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Hatay'da köprüdeki karşılaşma sonrası husumetlisine ateş eden şahıs silahla yakalandı

Hatay Erzin'de Eseli Köprüsü'nde husumetliyle karşılaşan O.K., iddiaya göre ateş ederek ayağından yaraladı; şüpheli polis tarafından silahla yakalandı.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 10:59

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Hatay'da köprüdeki karşılaşma sonrası husumetlisine ateş eden şahıs silahla yakalandı

olayın gelişimi:

Hatay'ın Erzin ilçesi kent merkezinde, Eseli Köprüsü üzerinde iki kişi arasında geçmişten gelen husumet sonucu tartışma çıktı. İddialara göre, yanında silah bulunan O.K. isimli şahıs, köprüde karşılaştığı husumetlisine ateş etti.

Olayda, hedef alınan kişinin ayaklarından yaralandığı bildirildi. İlk müdahale olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı ve yaralı, tedavi için hastaneye sevk edildi.

görüntüler ve müdahale:

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, O.K.'nin ateş ettiği anlar net şekilde kaydedildi. Görüntüler, olay anındaki hareketlerin ve saldırının sokak ortasında gerçekleştiğini gösteriyor.

Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine Erzin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgeye kısa sürede ulaştı. Polis, olay yerinde yaptığı çalışmayla şüpheliyi silahıyla birlikte yakaladı ve gözaltına aldı.

soruşturma ve güvenlik değerlendirmesi:

Olayla ilgili başlatılan inceleme kapsamında polis ekipleri, görüntüler ve görgü tanıklarının ifadelerini topluyor. Yetkililer, benzer olayların önüne geçmek için bölgedeki güvenlik önlemlerinin gözden geçirileceğini belirtti.

Şüpheli ile yaralıya ilişkin işlemlerin sürdüğü, olayın soruşturmasının devam ettiği öğrenildi.

Yolda gördüğü husumetlisini sokak ortasında silahla vuran şahsın o anları kamerada

Yolda gördüğü husumetlisini sokak ortasında silahla vuran şahsın o anları kamerada

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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