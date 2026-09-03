Hatay'da kuduz aşılamasında saha seferberliği

Hatay'da kuduz aşılaması devam ediyor:

Hatay'da hayvan sağlığının korunması ve salgın hastalıkların önlenmesi amacıyla yürütülen kuduz aşılamaları aralıksız sürüyor. Çalışmalar, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü ile İlçe Müdürlüklerinde görev yapan veteriner hekimler tarafından gerçekleştiriliyor.

Saha uygulamaları:

Veteriner hekimler sahada yoğun bir programla görev yapıyor; amaç, kent genelinde bütün evcil ve sokak hayvanlarının aşılanmasını sağlamak. Aşılama noktalarında yapılan uygulamalarla hayvanların kuduz hastalığına karşı korunması hedefleniyor.

Hedef ve önemi:

Yürütülen çalışmaların temel hedefi, hayvanlarda ve dolayısıyla insanlarda salgın hastalık riskinin azaltılması olarak açıklanıyor. Bu sayede toplum sağlığına katkı sağlanırken, kuduz gibi zoonotik hastalıklara karşı da önleyici tedbirler güçlendiriliyor.

Yetkililer, aşılama faaliyetlerinin devam edeceğini ve vatandaşların evcil hayvanlarını aşılatmaları konusunda bilgilendirileceğini belirtiyor. Sahada görev yapan ekiplerin koordinasyonuyla uygulamaların düzenli şekilde sürdüğü kaydedildi.

HATAY’DA VETERİNER HEKİMLER TARAFINDAN EVCİL VE SOKAK HAYVANLARINA YÖNELİK KUDUZ AŞILAMA ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRİLİYOR.