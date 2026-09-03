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Hatay'da kuduz aşılamasında saha seferberliği

Hatay'da veteriner hekimler, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve ilçe müdürlükleri koordinasyonunda evcil ve sokak hayvanlarını kuduz aşısıyla koruyor.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 08:25

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EDİTÖR: Serkan Varol

Hatay'da kuduz aşılamasında saha seferberliği

Hatay'da kuduz aşılaması devam ediyor:

Hatay'da hayvan sağlığının korunması ve salgın hastalıkların önlenmesi amacıyla yürütülen kuduz aşılamaları aralıksız sürüyor. Çalışmalar, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü ile İlçe Müdürlüklerinde görev yapan veteriner hekimler tarafından gerçekleştiriliyor.

Saha uygulamaları:

Veteriner hekimler sahada yoğun bir programla görev yapıyor; amaç, kent genelinde bütün evcil ve sokak hayvanlarının aşılanmasını sağlamak. Aşılama noktalarında yapılan uygulamalarla hayvanların kuduz hastalığına karşı korunması hedefleniyor.

Hedef ve önemi:

Yürütülen çalışmaların temel hedefi, hayvanlarda ve dolayısıyla insanlarda salgın hastalık riskinin azaltılması olarak açıklanıyor. Bu sayede toplum sağlığına katkı sağlanırken, kuduz gibi zoonotik hastalıklara karşı da önleyici tedbirler güçlendiriliyor.

Yetkililer, aşılama faaliyetlerinin devam edeceğini ve vatandaşların evcil hayvanlarını aşılatmaları konusunda bilgilendirileceğini belirtiyor. Sahada görev yapan ekiplerin koordinasyonuyla uygulamaların düzenli şekilde sürdüğü kaydedildi.

HATAY’DA VETERİNER HEKİMLER TARAFINDAN EVCİL VE SOKAK HAYVANLARINA YÖNELİK KUDUZ AŞILAMA ÇALIŞMASI...

HATAY’DA VETERİNER HEKİMLER TARAFINDAN EVCİL VE SOKAK HAYVANLARINA YÖNELİK KUDUZ AŞILAMA ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRİLİYOR.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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