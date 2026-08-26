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Hatay'da sıcaklarla yerleşimlere inen yılanlar itfaiye ekiplerince doğal alanlarına bırakıldı

Hatay'ın Antakya ve Yayladağı'nda artan yılan görülmeleri üzerine itfaiye ekipleri zarar vermeden yakalayıp doğal yaşam alanlarına bıraktı.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 09:13

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EDİTÖR: Aslı Han

Hatay'da sıcaklarla yerleşimlere inen yılanlar itfaiye ekiplerince doğal alanlarına bırakıldı

Hatay'da sıcaklarla yerleşimlere inen yılanlar itfaiye ekiplerince doğal alanlarına bırakıldı

Hatay'ın Antakya ve Yayladağı ilçelerinde, havaların ısınmasıyla artan yılan görülmeleri üzerine ekipler müdahale etti. Vatandaşların kendi imkanlarıyla yakalayamadığı sürüngenler, yetkililerce zarar verilmeden alınıp doğal yaşam alanlarına geri bırakıldı.

Neden artıyor:

Uzayan sıcak dönemlerde yılanların yerleşim sınırlarına yakın alanlara inmesi sık görülen bir durum. Bu dönemlerde hem besin arayışı hem de serinlenecek alan bulma gibi davranışlar nedeniyle gözlemler artıyor ve halkın karşılaştığı vakalar çoğalıyor.

Müdahale nasıl gerçekleştirildi:

Olaylara, özellikle itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekipler, titiz ve kontrollü çalışmalarla yılanları zarar vermeden yakaladı. Yakalanan sürüngenler, güvenli taşıma yöntemleriyle alındıktan sonra tekrar uygun doğal yaşam alanlarına bırakıldı. Bu müdahaleler hem insan güvenliğini hem de yılanların zarar görmemesini hedefliyor.

Vatandaşlar, benzer durumlarda profesyonel ekipleri aramaları konusunda uyarıldı; kendilerinin müdahale etmeye çalışmaları hem insan hem de hayvan için risk oluşturuyor.

ANTAKYA VE YAYLADAĞI’NDA YERLEŞİM YERLERİNDE GÖRÜLEN YILANLAR, EKİPLERİN ÇALIŞMASIYLA ZARAR...

ANTAKYA VE YAYLADAĞI’NDA YERLEŞİM YERLERİNDE GÖRÜLEN YILANLAR, EKİPLERİN ÇALIŞMASIYLA ZARAR VERİLMEDEN YAKALANARAK DOĞAL YAŞAM ALANLARINA BIRAKILDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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