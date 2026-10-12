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Hatay'da yolda alev alan pikap itfaiye müdahalesiyle söndürüldü, kullanılamaz hale geldi

Antakya-Reyhanlı yolu Demirköprü mevkiinde seyir halindeki bir pikap alev alarak kullanılamaz hale geldi; HBB itfaiyesi müdahale etti, can kaybı yok.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 08:55

GÜNCELLEME: 12 Ekim 2026 - 09:12

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Hatay'da yolda alev alan pikap itfaiye müdahalesiyle söndürüldü, kullanılamaz hale geldi

Hatay'da yolda seyir halindeyken alev alan pikap

Antakya-Reyhanlı yolu Demirköprü mevkiinde seyir halindeyken alev alan bir pikap, kısa sürede yoğun alevlere teslim oldu ve yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmadı, bölgedeki güvenlik önlemleri alındı.

Müdahale ve güvenlik önlemleri:

Pikapta çıkan yangını fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı ve söndürüldü. Olay yerinde çevresel güvenlik tedbirleri uygulanarak trafik ve emniyet yönünden gerekli önlemler alındı.

Görüntüler ve araç durumu:

Yangının alevlere teslim olduğu anlar çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde alevlerin aracın büyük bölümünü sardığı ve müdahale öncesi alevlerin hızla yayıldığı görülüyor. Yetkililer, yangın sonucu aracın kullanılamaz hale geldiğini açıkladı.

HATAY’DA SEYİR HALİNDEYKEN ALEVLERE TESLİM OLAN PİKAP YANARAK KULLANILMAZ HALE GELDİ

HATAY’DA SEYİR HALİNDEYKEN ALEVLERE TESLİM OLAN PİKAP YANARAK KULLANILMAZ HALE GELDİ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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