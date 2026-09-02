Hatay'da zeytinlikte çıkan yangın itfaiyenin hızlı müdahalesiyle sınırlandı

Hatay'ın Antakya ilçesinde zeytinlik yangını kontrol altına alındı

Antakya ilçesi Kisecik Mahallesi'nde, deprem konutları mevkiinde bulunan zeytinlikte çıkan yangın kısa sürede alevlendi. Bölgeden gelen ihbar üzerine itfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekipleri sevk edildi ve zamanında müdahale ile yangın çevredeki diğer zeytinliklere ve evlere sıçramadan kontrol altına alındı.

müdahale ve yayılmanın önlenmesi:

Ekiplerin hızlı koordinasyonu ve rüzgârın hafif olması yangının büyümesini engelledi. Müdahale sırasında alevlerin hızla yükseldiği gözlenirken, yapılan söndürme çalışmalarıyla yangının çevreye yayılması sınırlandı. Olayda zeytinlik zarar görürken, yerleşim yerlerine sıçraması önlendi.

tanık ifadeleri:

Yangının yükseldiği anlar kameralara yansırken, olayı görenlerden Dursun Ezder şunları söyledi: "Bir anda yangın çıktı ve alevler yükseldi. Alevlerle birlikte itfaiye gelip müdahale etti. Çok şükür fazla bir zarar görülmedi. Yangın rüzgar az olduğu için büyümeden kontrol altına alındı".

Yetkililer, bölgedeki tarımsal alanlarda hasar tespitine ilişkin bilgilerin takip edileceğini belirtti ve benzer olaylara karşı uyarılarda bulundu.

ATAY'DA ALEVLERE TESLİM OLAN ZEYTİNLİKTE ÇIKAN YANGIN ÇEVREYE VE EVLERE SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ.