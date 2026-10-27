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Havalimanı yolunda motor alevleri lüks otomobili hurdaya çevirdi

İstanbul Havalimanı yolu Arnavutköy ayrımında motorundan başlayan yangın kısa sürede büyüdü; itfaiye müdahalesiyle söndürülen lüks araç hurdaya döndü.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 18:26

GÜNCELLEME: 27 Ekim 2026 - 18:31

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Havalimanı yolunda motor alevleri lüks otomobili hurdaya çevirdi

Yangının çıktığı nokta:

Yangın, İstanbul Havalimanı yolu Ankara istikametinde, Arnavutköy yol ayrımı üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki lüks otomobilin motor kısmından henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükseldi. Kısa sürede büyüyen alevler otomobilin tamamını sardı ve araç adeta bir alev topuna dönüştü.

Müdahale ve güvenlik önlemleri:

Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve yangını söndürdü. Müdahale sonrası araç kullanılamaz hale geldi.

Görüntüler ve aracın durumu:

Yangının başladığı anlar ve alevlerin aracın tamamını sarması, olay yerindeki kişiler tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Görüntülerde motor kısmında başlayan alevlerin kısa sürede yayıldığı ve aracın dış yüzeylerini tamamen etkilediği görüldü. Alevlerin etkisiyle geriye yalnızca metal aksamlar ve hurda yığını kaldı.

Olayla ilgili olarak yetkililer yangının nedenine dair inceleme başlattı; şu aşamada yangının çıkış sebebi henüz belirlenmedi. Bölgedeki trafik ve güvenlik önlemleri olay sırasında sağlandı.

İSTANBUL&#039;DA HAVALİMANI YOLUNDA MOTOR KISMINDAN ALEV ALAN LÜKS OTOMOBİL, KISA SÜREDE ALEV TOPUNA...

İSTANBUL'DA HAVALİMANI YOLUNDA MOTOR KISMINDAN ALEV ALAN LÜKS OTOMOBİL, KISA SÜREDE ALEV TOPUNA DÖNDÜ. İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLEN ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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