Hazırız diyerek Malatya'nın ticaretine odaklandık

seçim bürosunda buluşma:

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkan Adayı Mahmut Boyraz, 1 Ekim’de yapılacak oda seçimleri öncesinde seçim bürosunda destekçileri ve ekip arkadaşlarıyla bir araya geldi. Yoğun katılımla gerçekleşen programda Boyraz, adaylık sürecinde yürüttükleri saha çalışmalarını ve önceliklerini aktardı.

Toplantıda konuşan Boyraz, aylardır sürdürdükleri ziyaretlerin odağında kent ekonomisinin olduğunu belirterek, "Biz Malatya için bir olduk. Malatya’nın esnafı, tüccarı, taciri ve sanayicisi için ekip arkadaşlarımızla aylardır sahadayız. Bu mücadelede beni yalnız bırakmayan bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

saha çalışmaları ve hedefler:

Boyraz, çalışmanın temel amacını Malatya’nın ticari kapasitesinin geliştirilmesi olarak özetledi. "Biz sadece Malatya kazansın, Malatya büyüsün ve Malatya ticarette hak ettiği yerde olsun istiyoruz" diye konuşan aday, üyelerden gelen talepleri dinlediklerini ve bu doğrultuda iletişimi güçlendirecek bir yönetim anlayışı hedeflediklerini vurguladı.

Ekibinin sahada tespit ettiği eksikleri gidermeye yönelik adımlar atmayı planladıklarını söyleyen Boyraz, oda yönetiminin herkesle diyalog kurabilen, üyelerin derdini anlatabilen bir yapıya kavuşmasının önemine dikkat çekti. Bu noktada ekip çalışmasının ve kapsayıcı yaklaşımın altını çizdi.

seçim günü ve sonrasına ilişkin mesaj:

1 Ekim sabahı saat 09.00 itibarıyla üyelerin sandık başına gideceğini hatırlatan Boyraz, seçimin sağduyulu bir ortamda geçmesini istedi. "Yarın yapılacak seçimlerde arkadaşlarımızdan sağduyulu davranmalarını ve Malatya’mıza yakışır bir seçim atmosferinin oluşmasına katkı sunmalarını rica ediyorum" açıklamasını yaptı.

Seçim günü ekip olarak herkese teşekkür etmeye geleceklerini belirten Boyraz, "Bize oy veren, vermeyen her seçmenimizin elini sıkarak teşekkür etmek için orada olacağız. Eğer seçimi nasip olur da kazanırsak bizim için asıl süreç o zaman başlayacaktır" dedi. Üç aylık saha çalışması boyunca karşılaştıkları ilgi ve geri bildirimlerin kendileri için değerli olduğunu ekledi.

Konuşmasını "Yarın sabah sandıkta pusulamız sarı, hedefimiz güçlü Malatya olacaktır" sözleriyle tamamlayan Boyraz, hem kazanma hem de seçim sonrası döneme hazırlıklı olduklarına dikkat çekti.

MALATYA TİCARET VE SANAYİ ODASI (MTSO) BAŞKAN ADAYI MAHMUT BOYRAZ, 1 EKİM’DE GERÇEKLEŞTİRİLECEK SEÇİMLER ÖNCESİNDE SEÇİM BÜROSUNDA DÜZENLENEN PROGRAMDA DESTEKÇİLERİ VE EKİP ARKADAŞLARIYLA BİR ARAYA GELDİ.