Dolar 48,9290 -0,15%
Euro 55,5390 -0,08%
Bist 11.947,18 -2,79%
Altın Gram 6.584,38 +0,14%
EUR/USD 1,1331 -0,14%
Brent Petrol 98,17 +2,09%
--°

Hazırız diyerek Malatya'nın ticaretine odaklandık

MTSO başkan adayı Mahmut Boyraz, 1 Ekim öncesi destekçileriyle buluştu; 'Hazırız' dedi, sağduyulu seçim çağrısı yapıp Malatya'nın kapasitesini vurguladı.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 21:10

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Berk Doğan

Hazırız diyerek Malatya'nın ticaretine odaklandık

seçim bürosunda buluşma:

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkan Adayı Mahmut Boyraz, 1 Ekim’de yapılacak oda seçimleri öncesinde seçim bürosunda destekçileri ve ekip arkadaşlarıyla bir araya geldi. Yoğun katılımla gerçekleşen programda Boyraz, adaylık sürecinde yürüttükleri saha çalışmalarını ve önceliklerini aktardı.

Toplantıda konuşan Boyraz, aylardır sürdürdükleri ziyaretlerin odağında kent ekonomisinin olduğunu belirterek, "Biz Malatya için bir olduk. Malatya’nın esnafı, tüccarı, taciri ve sanayicisi için ekip arkadaşlarımızla aylardır sahadayız. Bu mücadelede beni yalnız bırakmayan bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

saha çalışmaları ve hedefler:

Boyraz, çalışmanın temel amacını Malatya’nın ticari kapasitesinin geliştirilmesi olarak özetledi. "Biz sadece Malatya kazansın, Malatya büyüsün ve Malatya ticarette hak ettiği yerde olsun istiyoruz" diye konuşan aday, üyelerden gelen talepleri dinlediklerini ve bu doğrultuda iletişimi güçlendirecek bir yönetim anlayışı hedeflediklerini vurguladı.

Ekibinin sahada tespit ettiği eksikleri gidermeye yönelik adımlar atmayı planladıklarını söyleyen Boyraz, oda yönetiminin herkesle diyalog kurabilen, üyelerin derdini anlatabilen bir yapıya kavuşmasının önemine dikkat çekti. Bu noktada ekip çalışmasının ve kapsayıcı yaklaşımın altını çizdi.

seçim günü ve sonrasına ilişkin mesaj:

1 Ekim sabahı saat 09.00 itibarıyla üyelerin sandık başına gideceğini hatırlatan Boyraz, seçimin sağduyulu bir ortamda geçmesini istedi. "Yarın yapılacak seçimlerde arkadaşlarımızdan sağduyulu davranmalarını ve Malatya’mıza yakışır bir seçim atmosferinin oluşmasına katkı sunmalarını rica ediyorum" açıklamasını yaptı.

Seçim günü ekip olarak herkese teşekkür etmeye geleceklerini belirten Boyraz, "Bize oy veren, vermeyen her seçmenimizin elini sıkarak teşekkür etmek için orada olacağız. Eğer seçimi nasip olur da kazanırsak bizim için asıl süreç o zaman başlayacaktır" dedi. Üç aylık saha çalışması boyunca karşılaştıkları ilgi ve geri bildirimlerin kendileri için değerli olduğunu ekledi.

Konuşmasını "Yarın sabah sandıkta pusulamız sarı, hedefimiz güçlü Malatya olacaktır" sözleriyle tamamlayan Boyraz, hem kazanma hem de seçim sonrası döneme hazırlıklı olduklarına dikkat çekti.

MALATYA TİCARET VE SANAYİ ODASI (MTSO) BAŞKAN ADAYI MAHMUT BOYRAZ, 1 EKİM’DE GERÇEKLEŞTİRİLECEK...

MALATYA TİCARET VE SANAYİ ODASI (MTSO) BAŞKAN ADAYI MAHMUT BOYRAZ, 1 EKİM’DE GERÇEKLEŞTİRİLECEK SEÇİMLER ÖNCESİNDE SEÇİM BÜROSUNDA DÜZENLENEN PROGRAMDA DESTEKÇİLERİ VE EKİP ARKADAŞLARIYLA BİR ARAYA GELDİ.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Borsa İstanbul'da BIST 100 12 binin altına geriledi
images

Binlerce kruvaziyer yolcusu Kuşadası'nda tur ve alışveriş hareketi oluşturdu
images

İstihdam hamlesi: 2027-2029'da 2,1 milyon ilave iş ve 2029'da yüzde 7,6 hedefi
images

Rize'de çayda lisanslı depoculuk uygulamaları masaya yatırıldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Trump'tan çekilme bildirisi: uzun müdahale sona erdi

Şarköy'de otomobil takla attı: iki kişi hastaneye kaldırıldı

Basın sözcüsü Emir Akpınar'dan bahis iddialarına net yanıt

Posof’ta barınma sorunları eğitimi geçici olarak durdurdu: 154 öğrenci Ardahan'a yönlendirildi

TREND HABERLER

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Kayserispor u-19'ten sezon açılışında kritik üç puan

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Anadolu'nun ezgilerini Bodrum'a taşıyan Elif Avcı, The Oba Otel'de büyüledi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor