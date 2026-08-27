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Hazırlığın ilk sınavı: Y. Denizli Basket ile Göztepe 79-79 eşitlendi

Y. Denizli Basket, PAÜ Arena'da oynanan sezon öncesi hazırlık maçında Göztepe ile 79-79 berabere kaldı; ekip FIBA Şampiyonlar Ligi öncesi ilk ciddi provasını yaptı.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 09:20

GÜNCELLEME: 27 Ağustos 2026 - 09:23

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Hazırlığın ilk sınavı: Y. Denizli Basket ile Göztepe 79-79 eşitlendi

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Y. Denizli Basket, sezonun ilk hazırlık maçında taraftarı önünde TBL ekibi Göztepe ile karşılaştı. PAÜ Arena’da oynanan mücadele 79-79’luk eşitlikle sona erdi.

maç özeti:

Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi ekip ilk periyodu 23-20 önde kapattı. İkinci çeyrekte de üstünlüğünü koruyan Y. Denizli Basket, soyunma odasına 38-37 üstünlükle gitti. İkinci yarıda tempo arttı; Göztepe üçüncü periyodu 59-57 önde tamamlayarak son çeyreğe avantajlı girdi. Son periyotta başa baş bir mücadele yaşandı ve maç tabelası 79-79’da eşitlendi. Karşılıklı anlaşmayla uzatma oynanmadı.

öne çıkan oyuncular:

Ev sahibi ekipte öne çıkan isimler arasında Marko Pecarski (19 sayı, 9 ribaund), Egemen Güven (13 sayı, 6 ribaund) ve Lamont Bailey (11 sayı, 3 asist) yer aldı. Konuk ekipte ise Rıfat Aydın 17 sayı, 5 ribaund, 2 asist; Eray Aydoğan 16 sayı, 3 ribaund, 5 asist; Jamon Taylor 13 sayı, 8 ribaund ve Emir Arda Sivas 10 sayı, 3 ribaund, 7 asist ile dikkati çekti.

ileriye dönük notlar:

Geçtiğimiz sezon Y. Merkezefendi Belediyesi adıyla mücadele eden ekip bu sezon ismini Y. Denizli Basket olarak değiştirdi. Takım, Eylül ayında oynayacağı FIBA Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarından önce ilk ciddi provayı geride bıraktı. Konuk ekipte Isaiah Washington hafif sakatlığı nedeniyle bu mücadelede forma giymedi.

YENİ SEZON ÖNCESİ KADRO YAPILANMASINI VE HAZIRLIKLARINI SÜRDÜREN YUKATEL DENİZLİ BASKET, SEZONUN...

YENİ SEZON ÖNCESİ KADRO YAPILANMASINI VE HAZIRLIKLARINI SÜRDÜREN YUKATEL DENİZLİ BASKET, SEZONUN İLK HAZIRLIK KARŞILAŞMASINDA TARAFTARI ÖNÜNDE TBL EKİPLERİNDEN GÖZTEPE İLE KARŞI KARŞIYA GELDİ. PAÜ ARENA’DA OYNANAN PARKEDEKİ İLK RANDEVU BÜYÜK BİR MÜCADELEYE SAHNE OLURKEN, KARŞILAŞMA EŞİTLİKLE TAMAMLANDI

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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