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Hazırlıklar Italiano yönetiminde sürdü: Kocaelispor maçı öncesi prova

Beşiktaş, Vincenzo Italiano yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde ısınma, 5'e 2 ve taktik çalışmasıyla Kocaelispor maçına hazırlandı.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 15:22

GÜNCELLEME: 05 Ekim 2026 - 15:25

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Hazırlıklar Italiano yönetiminde sürdü: Kocaelispor maçı öncesi prova

hazırlıkların genel görünümü:

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Kocaelispor ile oynanacak karşılaşma öncesi bu sabah antrenmanlarını sürdürdü. Çalışma BJK Nevzat Demir Tesislerinde, teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde gerçekleştirildi.

antrenmanın detayları:

İdman ısınma koşuları ile başladı; ardından ekip, top kapma ve pas presine yönelik 5'e 2 çalışması yaptı. Defans ve hücum organizasyonlarına odaklanan seans, saha içinde uygulanan taktiklerle devam etti ve dar alanda oynanan çift kale maç ile noktalandı.

gelecek idman ve plan:

Siyah-beyazlı ekip, Kocaelispor mücadelesi öncesi çalışmalarına yarın saat 11.30'da basına kapalı olarak yapılacak antrenmanla devam edecek.

BEŞİKTAŞ, TRENDYOL SÜPER LİG&#039;İN 7. HAFTASINDA KOCAELİSPOR İLE OYNAYACAĞI KARŞILAŞMANIN...

BEŞİKTAŞ, TRENDYOL SÜPER LİG'İN 7. HAFTASINDA KOCAELİSPOR İLE OYNAYACAĞI KARŞILAŞMANIN HAZIRLIKLARINA, BU SABAH YAPTIĞI ANTRENMANLA DEVAM ETTİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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