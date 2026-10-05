Elazığ Kültür Mahallesi'nde metruk binada alevler itfaiye tarafından kontrol altına alındı

Olayın gelişimi:

Elazığ’ın Kültür Mahallesi Arka Sokak’taki üç katlı metruk binanın en üst katında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevrede duman yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve söndürme çalışmaları:

Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede müdahale ederek yangını çevredeki yapılara sıçramadan kontrol altına aldı ve tamamen söndürdü. Müdahalenin ardından ekipler, olası alevlenmeleri engellemek için kapsamlı soğutma çalışması gerçekleştirdi. Olay yerinde polis ve sağlık ekipleri de hazır bulundu.

Hasar ve soruşturma:

Yangında can kaybı ya da yaralanma meydana gelmedi, ancak binada maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ilgili birimler tarafından inceleme başlatıldı. Yetkililer, metruk yapıların riskine dikkat çekerek soruşturmanın tamamlanmasının ardından sonucu kamuoyuyla paylaşacaklarını belirledi.

Olayla ilgili çalışmalar devam ederken, çevre sakinlerinin ihbarı ve itfaiyenin hızlı müdahalesi, yangının daha geniş bir alana yayılarak olası can ve mal kaybına yol açmasını önledi.

ELAZIĞ'IN KÜLTÜR MAHALLESİ'NDE ÜÇ KATLI METRUK BİR BİNANIN SON KATINDA ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ