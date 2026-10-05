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Denizlili mindeler Balkanlarda zaferi yazdı

Denizlili güreşçiler Koprivnica'da düzenlenen Balkan Şampiyonası'nda 4 altın ve 2 bronz madalya kazandı; U15 ve U20 kategorilerinde Denizli Sporcu Eğitim Merkezi başarı sağladı.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 16:16

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Denizlili mindeler Balkanlarda zaferi yazdı

şampiyonanın kısa özeti:

Hırvatistan’ın Koprivnica kentinde 29 Eylül - 04 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Balkan Güreş Şampiyonası'nda Denizli temsilcileri önemli bir başarı elde etti. Turnuva boyunca milli takımımız farklı yaş ve kilo kategorilerinde minderde ter döktü ve toplamda 4 altın ve 2 bronz madalya ile döndü.

Denizli'den şampiyonlar:

Denizli Sporcu Eğitim Merkezi çatısı altında yetişen sporcular milli mayo ile kürsüye çıktı. U15 kategorisinde 48 kg’da M. Hasan Hüseyin Çelik, 75 kg’da M. Abdülkadir Çelik ve 85 kg’da Hamza Özden rakiplerini mağlup ederek Balkan Şampiyonu oldu. Ayrıca Acıpayamlı sporcu Serhat Abay, Serbest Stil U20 kategorisi 92 kg’da şampiyonluk elde etti.

Turnuvada 57 kg’da Derviş Mehmet Bozkurt ile U15 kadınlar 62 kg’da Yaren Sert bronz madalya kazanarak kürsüde yer aldı. Başarılar, Denizli altyapısının uluslararası arenadaki etkinliğini ortaya koydu.

karşılama ve tebrikler:

Hırvatistan’dan dönen sporcular, Denizli’de Sporcu Eğitim Merkezi antrenörleri, takım arkadaşları ve aileleri tarafından coşkuyla karşılandı; milli güreşçilere çiçek takdim edildi ve elde edilen madalyalarla kentte gurur yaşandı.

Gençlik Spor İl Müdürü Süleyman Erdoğan, Balkan Şampiyonası'nda ilimizi ve ülkemizi başarıyla temsil eden sporcuları ve antrenörleri tebrik etti. Sporcu Eğitim Merkezi çatısı altında yürütülen çalışmaların uluslararası başarılarla taçlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdoğan, milli sporcuların gelecekteki mücadelelerine başarı diledi. Ayrıca Denizlili antrenör Adem Taşçı, şampiyonada Milli Takım Antrenörü olarak görev aldı ve ekipteki katkısıyla öne çıktı.

HIRVATİSTAN’IN KOPRİVNİCA KENTİNDE DÜZENLENEN BALKAN GÜREŞ ŞAMPİYONASI’NDA DENİZLİLİ...

HIRVATİSTAN’IN KOPRİVNİCA KENTİNDE DÜZENLENEN BALKAN GÜREŞ ŞAMPİYONASI’NDA DENİZLİLİ GÜREŞÇİLERİMİZ TOPLAMDA 4 ALTIN VE 2 BRONZ MADALYA KAZANARAK BÜYÜK BİR BAŞARIYA İMZA ATTI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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