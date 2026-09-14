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Helikopter ambulansla Van'a getirilen 4 günlük bebek yenidoğan sarılığı nedeniyle tedaviye alındı

Erciş'te doğan 4 günlük bebekte yenidoğan sarılığı tespit edildi; hasta, Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ne helikopterle sevk edildi.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 17:05

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EDİTÖR: Serkan Varol

Helikopter ambulansla Van'a getirilen 4 günlük bebek yenidoğan sarılığı nedeniyle tedaviye alındı

Olayın özeti:

Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'nde dünyaya gelen 4 günlük bebekte yenidoğan sarılığı tespit edildi. İleri tetkik ve tedavi gereksinimi nedeniyle sevk kararı alındı.

Nakil süreci:

Van İl Sağlık Müdürlüğü ile irtibata geçilerek ambulans helikopter talep edildi. Kısa sürede Erciş'e ulaşan helikopter ambulans hasta alınarak Van'a naklini sağladı.

Tedavi merkezine yönlendirme:

Bebeğin ileri tetkik ve tedavisi için SBÜ Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ne sevki gerçekleştirildi.

VAN’IN ERCİŞ İLÇESİNDE &#039;YENİDOĞAN SARILIĞI&#039; OLAN BEBEK, AMBULANS HELİKOPTER İLE VAN&#039;A...

VAN’IN ERCİŞ İLÇESİNDE 'YENİDOĞAN SARILIĞI' OLAN BEBEK, AMBULANS HELİKOPTER İLE VAN'A GETİRİLDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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