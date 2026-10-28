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Hepsiburada ile İlber Ortaylı'dan ücretsiz Atatürk portresi

Prof. Dr. İlber Ortaylı anlatımıyla hazırlanan Atatürk'ü Anlamak eğitimi, Hepsiburada desteğiyle 26 Ekim–13 Kasım arasında Neo Skola ve YouTube'da ücretsiz.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 11:38

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Hepsiburada ile İlber Ortaylı'dan ücretsiz Atatürk portresi

Hepsiburada desteğiyle erişime açılan kapsamlı Atatürk eğitimi

Neo Skola platformunda sunulan ve Prof. Dr. İlber Ortaylı anlatımıyla hazırlanan Atatürk’ü Anlamak eğitimi, Hepsiburada’nın Cumhuriyet’in 103. yılına özel desteğiyle herkese ücretsiz olarak açıldı. Eğitim, herhangi bir ücret veya abonelik koşulu olmaksızın 26 Ekim - 13 Kasım tarihleri arasında erişilebilir durumda.

Programın kapsamı:

Eğitim toplam 16 bölüm ve yaklaşık iki saatlik içerikten oluşuyor. Dersler, Mustafa Kemal Atatürk’ü salt tarihsel olayların dışına çıkararak; yetiştiği çevre, kişiliği, düşünce yapısı ve ilgi alanları üzerinden ele alıyor. İçerikte Selanik’in 19. yüzyıl sonlarındaki sosyal ve kültürel yaşamından genç Mustafa Kemal’in yetişme yıllarına, askeri eğitiminden subaylık dönemine ve kültür, sanat ile arkeolojiye duyduğu ilgiye kadar geniş bir perspektif sunuluyor.

Erişim, son bölüm ve sertifika:

Eğitime neoskola.com/egitimler/ataturku-anlamak adresinden ve Neo Skola YouTube kanalından ücretsiz erişilebiliyor. Program, Atatürk’ün arkadaşlıkları, dünyadaki Atatürk algısı ve Birinci Dünya Savaşı sonrası Cumhuriyet’in kuruluşuna uzanan mücadelesini inceliyor; son bölümde ise "Atatürk’ün Mücadelesinden Bize Düşen Ders" başlığıyla mirasın günümüze yansımaları değerlendiriliyor. Eğitimi tamamlayan katılımcılara dijital sertifika veriliyor, dolayısıyla katılımcılar içerikten yararlanırken belge elde etme imkanı da buluyorlar.

Hepsiburada’nın desteğiyle açılan bu erişim, Atatürk’ü daha yakından tanımak ve düşünce dünyasını keşfetmek isteyen geniş bir kitleye ulaşmayı hedefliyor. Eğitim, kısa süreli ama yoğun içerikli yapısıyla hem genel izleyiciye hem de konuya ilgisi olanlara referans niteliğinde bir anlatım sunuyor.

NEO SKOLA PLATFORMUNDA SUNULAN VE PROF. DR. İLBER ORTAYLI&#039;NIN ANLATIMIYLA HAZIRLANAN &quot;ATATÜRK&#039;Ü...

NEO SKOLA PLATFORMUNDA SUNULAN VE PROF. DR. İLBER ORTAYLI'NIN ANLATIMIYLA HAZIRLANAN "ATATÜRK'Ü ANLAMAK" EĞİTİMİ, HEPSİBURADA'NIN CUMHURİYET'İN 103. YILINA ÖZEL DESTEĞİYLE HERKESE ÜCRETSİZ OLARAK AÇILDI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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