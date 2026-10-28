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Minik öğrencilerle cumhuriyet coşkusu okullara yayıldı

Denizli Büyükşehir Belediyesi, 22-27 Ekim'de düzenlediği 'Çocuklar için müzik' konserleriyle 9 okulda binlerce ilkokul öğrencisine Cumhuriyet coşkusu yaşattı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 12:02

GÜNCELLEME: 28 Ekim 2026 - 12:04

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Minik öğrencilerle cumhuriyet coşkusu okullara yayıldı

etkinlikler okullarda bayram havası estirdi:

Denizli Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlediği etkinliklerle miniklere unutulmaz anlar yaşattı. 'Çocuklar için müzik' temalı konserlerle kent genelinde coşku yayılarak hafta boyu devam eden programlar okullarda bayram atmosferi oluşturdu.

konserler ve program akışı:

Sanatçı Çağlar Temiz 22-27 Ekim tarihlerinde kent merkezindeki ilkokullarda sahne aldı. Etkinliklerde eğlenceli şarkılar, interaktif performanslar ve dans gösterileri bir arada sunuldu; öğrenciler hem izledi hem de katılarak Cumhuriyet duygusunu sanat yoluyla deneyimledi. Program, çocukların sahneye çıkma ve topluluk önünde yer alma cesaretini destekledi.

katılımcı okullar ve ulaşım:

Çağlar Temiz ve ekibi; İncilipınar İlkokulu, Fitnat Ahmet Engin İlkokulu, Mehmet Atmaca İlkokulu, Osman Aydınlı İlkokulu, Üçler İlkokulu, Zaferiye Abalıoğlu İlkokulu, Necip Fazıl Kısakürek İlkokulu, Hacı Leman Oto İlkokulu ve Musa Hatice Çelikkol İlkokulu olmak üzere toplam 9 okulda gösteri sundu. Etkinlikler sayesinde binlerce ilkokul öğrencisine ulaşılarak okullar kısa sürede kutlama alanına dönüştü.

etkinliğin önemi ve çocuklara etkisi:

Okul içi bu tür etkinlikler, Cumhuriyet bilincinin küçük yaşta pekiştirilmesine katkı sağlarken sosyal etkileşim ve kültürel katılımı da artırıyor. Canlı müzikle tanışan çocuklar, grup performansları aracılığıyla hem eğlendi hem de toplumsal değerlerin paylaşımını deneyimledi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin "Cumhuriyet Şehri Denizli" vizyonuyla düzenlediği bu program, 29 Ekim ruhunu okullara taşıyarak kutlamaların erişimini genişletti ve kent genelinde olumlu bir etki bıraktı.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMALARI KAPSAMINDA DÜZENLEDİĞİ...

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMALARI KAPSAMINDA DÜZENLEDİĞİ ETKİNLİKLER, MİNİK ÖĞRENCİLERE UNUTULMAZ ANLAR YAŞATTI. "ÇOCUKLAR İÇİN MÜZİK" TEMASIYLA 9 FARKLI OKULDA BİNLERCE İLKOKUL ÖĞRENCİSİ ŞARKI SÖYLEDİ, DANS ETTİ. DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI’NIN 103. YIL DÖNÜMÜ KUTLAMALARI ÇERÇEVESİNDE KENT GENELİNDE ÇOCUKLARIN YÜZÜNÜ GÜLDÜREN ANLAMLI VE EĞLENCELİ BİR ORGANİZASYONA İMZA ATTI. "CUMHURİYET ŞEHRİ DENİZLİ" VİZYONUYLA HAFTA BOYUNCA SÜRDÜRÜLEN ETKİNLİKLER, MİNİKLERİN COŞKUSUNU ZİRVEYE TAŞIDI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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