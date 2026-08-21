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Her dilimde dayanışma: Şekabel Baklava Kuzeyşehir ve Gazikent ile büyüyor

Şehitkamil Belediyesi'nin 'Her Dilimde Vefa' projesi Şekabel Baklava, Kuzeyşehir ve Gazikent'te satışa başladı; gelirler şehit ve gazi çocuklarına burs sağlanıyor.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 13:19

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Her dilimde dayanışma: Şekabel Baklava Kuzeyşehir ve Gazikent ile büyüyor

Şekabel Baklava artık Kuzeyşehir ve Gazikent'te hizmet veriyor

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz öncülüğünde başlatılan Şekabel Baklava uygulaması, belediyenin 'Her Dilimde Vefa' anlayışıyla Kuzeyşehir ve Gazikent bölgelerine de taşındı. Vatandaşların kaliteli baklavayı daha uygun fiyatla alabilmesi için hayata geçirilen projede ürünler 660 TL fiyatla satışa sunuluyor.

Proje, özellikle dar gelirli ailelerin özel günlerinde ve günlük sofralarında baklava tüketebilmesini hedefliyor. Yeni satış noktalarının açılmasıyla birlikte bölgedeki vatandaşlar hem fiyat hem de ürün kalitesi açısından memnuniyetlerini dile getiriyor.

Projenin amaçları ve gelirlerin kullanımı:

Şekabel Baklava, yalnızca erişilebilir fiyatlı tatlı sunmakla kalmıyor; projenin gelirleri sosyal amaçlar doğrultusunda değerlendiriliyor. Elde edilen gelirler, şehit ve gazi ailelerinin çocuklarına burs desteği olarak aktarılıyor. Böylece satın alınan her baklava, hem sofralara tat katıyor hem de eğitim desteğine katkı sağlıyor.

Belediye yetkilileri, projenin temelinde vefa ve dayanışma anlayışının bulunduğunu vurgulayarak, projenin sosyal boyutunun kendileri için ayrı bir önem taşıdığını belirtiyor.

Vatandaş tepkisi ve gelecek planları:

Yeni açılan satış noktalarına gösterilen ilgi yoğun olurken, Kuzeyşehir ve Gazikent sakinleri uygulamanın aile bütçelerine olumlu yansıdığını ifade etti. Vatandaşlar, uygun fiyat ve gelirin anlamlı bir amaca yönlendiriliyor olmasından memnuniyet duyduklarını belirterek Başkan Umut Yılmaz'a teşekkür etti.

Başkan Yılmaz, Şekabel Baklava'ya gösterilen ilgiden memnun olduklarını söyleyerek hizmetin daha geniş kitlelere ulaşması için satış noktalarının artırılacağını bildirdi. Yılmaz, ihtiyaç ve talep doğrultusunda projenin Şehitkamil'in farklı bölgelerine de yayılarak devam edeceğini kaydetti.

ŞEKABEL BAKLAVA ŞEHİTKAMİL’İN DÖRT BİR YANINA YAYILIYOR

ŞEKABEL BAKLAVA ŞEHİTKAMİL’İN DÖRT BİR YANINA YAYILIYOR

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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