Her nodül kanser değildir: akciğerde leke bulunanlara izlem ve risk rehberi

Uzman değerlendirmesi: nodül tanımı ve hasta kaygısı

İSTANBUL (İHA) - Akciğerde tomografide görülen küçük lezyonlar, hastalar için ilk bakışta kanser endişesi yaratıyor. Daviva Avcılar Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümünden Prof. Dr. Gülfidan Çakmak, akciğer nodülünü "tomografide 3 cm’den küçük saptadığımız, çeşitli nedenlerle oluşabilen leke" olarak tanımlıyor ve toplumda bu bulgunun sık rastlandığını belirtiyor. Çakmak, bazı hasta gruplarında tomografi ile incelenenlerde yüzde 50 kadar nodüle rastlanabildiğini aktarıyor.

Nodüllerin olası nedenleri:

Prof. Dr. Çakmak, akciğer nodüllerinin spektrumunun geniş olduğuna dikkat çekiyor. Bunlar geçirmiş enfeksiyon izleri, özellikle ülkemizde yaygın olan tüberküloz veya mantar enfeksiyonları olabilir; ayrıca bazı romatizmal, otoimmün hastalıkların akciğer tutulumu nodül şeklinde görülebiliyor. Elbette malign tümörler de bu görüntüye neden olabiliyor; ama her nodülün kanser olduğu anlamına gelmediği vurgulanıyor.

Belirti göstermeyen lezyonlar:

Nodüller çoğunlukla semptomsuz seyredebiliyor. Çoğu vakada nodüller rastlantısal olarak başka bir nedenle çekilen grafi veya tomografi ile tespit ediliyor. Nadiren bazı nodüller erken dönemde öksürük gibi belirtilerle ortaya çıkabilir; özellikle KOAH gibi kronik solunum hastalıkları olanlarda öksürüğün karakterindeki değişiklikler fark edilebiliyor.

Tanı ve takip stratejileri:

Tanı ve tedavi yaklaşımı, nodülün olası nedenine göre değişiyor. Çakmak, önce nodülün kaynağının belirlenmesinin öncelikli olduğunu söylüyor; eğer enfeksiyon veya mantar gibi iyi huylu bir sebep hakimse, önce bunların tedavisi uygulanuyor. Pek çok hasta için ise cerrahi veya invaziv girişimler yerine takip yeterli olabiliyor.

Takip planı oluşturulurken hastanın genel sağlık durumu, ailede malignite öyküsü, hastanın sigara kullanımı veya mesleki maruziyeti gibi risk faktörleri göz önünde bulunduruluyor. Radyolojik değerlendirme, eski görüntülerle karşılaştırma ve nodülün büyüme hızı esas alınarak bir risk skalası üzerinden protokol belirleniyor. Nodülde büyüme saptanır veya hasta yüksek risk grubundaysa ileri tetkiklere yönelinmesi gerektiği vurgulanıyor.

Koruyucu öneriler ve kontrol sıklığı:

Prof. Dr. Çakmak, özellikle sigara içenler, mesleki risk altında olanlar, kirli hava veya ev içi kirliliğe maruz kalanlar ile ailede malignite öyküsü bulunan kişilere daha dikkatli olmayı tavsiye ediyor. Bu grupların şikayet olup olmamasına bakılmaksızın en az 6 ayda bir görüntüleme yaptırmaları öneriliyor; risk yüksekse akciğer grafisi normal çıksa bile tomografi talep edilebiliyor.

Sağlıklı yaşam unsurlarının (beslenme, uyku, stres yönetimi) takibinin ve kontrollerin aksatılmamasının önemine dikkat çeken Çakmak, sigarayı bırakmanın mümkün olmayan durumlarda dahi düzenli kontrolün riski azaltmada belirleyici olduğunu belirtiyor. Ayrıca nodüllerin her iki cinsiyette de görülebildiğini, ileri yaş ve sigara kullanımının görülme sıklığını artırdığını ekliyor.

Özetle, akciğerde saptanan her nodül otomatik olarak kanser anlamına gelmiyor; doğru tanı için radyolojik takip, kişiye özel risk değerlendirmesi ve gerektiğinde ileri tetkikler gerekiyor. Erken tespit ve düzenli izlem, olası kötü gidişlerin önce fark edilmesine yardımcı oluyor.

"Her akciğer nodülü kanser değildir"