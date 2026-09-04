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Sarıgöl'de birlik ve anma: 104 yıllık kurtuluş törenle kutlandı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde düşman işgalinden kurtuluşun 104. yılı, Kaymakam Halil Dalak ve Başkan Tahsin Akdeniz'in katıldığı törenle anıldı; akşam Zakkum konseri var.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 11:12

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Sarıgöl'de birlik ve anma: 104 yıllık kurtuluş törenle kutlandı

resmi tören:

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı, Hükümet Konağı önünde düzenlenen törenle coşku içinde anıldı.

Törene Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. Program, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başladı; ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından öğrenciler şiirler seslendirdi. Resmi program, tebriklerin kabul edilmesiyle sona erdi.

akşam konseri:

Kurtuluş yıl dönümü etkinlikleri akşam saatlerinde de devam edecek. İlçede, Zakkum tarafından düzenlenecek konserde vatandaşlar müzik ve eğlence dolu bir akşam yaşayacak.

MANİSA’NIN SARIGÖL İLÇESİNİN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN 104. YIL DÖNÜMÜ, DÜZENLENEN TÖRENLE...

MANİSA’NIN SARIGÖL İLÇESİNİN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN 104. YIL DÖNÜMÜ, DÜZENLENEN TÖRENLE COŞKU İÇİNDE KUTLANDI. İLÇEDE AKŞAM SAATLERİNDE İSE KONSER HEYECANI YAŞANACAK.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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