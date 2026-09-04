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Yenişehir'de altın biber festivalinde Manuş Baba coşkusu

Manuş Baba, Yenişehir'deki 11. Uluslararası Altın Biber Festivali'nde sahne alarak binlerce kişiye müzik dolu bir gece yaşattı; Başkan Ercan Özel meşhur pastayı sundu.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 11:14

GÜNCELLEME: 04 Eylül 2026 - 11:19

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Yenişehir'de altın biber festivalinde Manuş Baba coşkusu

Manuş Baba yenişehir'de binlerce kişiye konser verdi

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde düzenlenen 11. Uluslararası Altın Biber festivalinde sahne alan Manuş Baba, gelen misafirlere müzik dolu bir gece yaşattı. Yoğun katılımın olduğu organizasyonda binlerce vatandaş konser boyunca doyasıya eğlendi.

festival akışı ve katılım:

Gece, geniş bir izleyici kitlesinin ve yüksek enerjinin hakim olduğu bir atmosferde sürdü. Sanatçı, repertuarından sevilen parçaları seslendirerek seyircilerle etkileşim kurdu; etkinlik boyunca coşku dikkat çekti.

başkanın jesti ve ikram:

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, konser öncesinde sanatçıya, adına festivaller düzenlenen ve Avrupa ile dünya ülkelerine ihracatı yapılan meşhur Yenişehir Altın biber simgeli pastayı ikram etti. Başkan Özel, "Sevilen sanatçımız Manuş Baba’yı ilçemizde ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Müthiş coşku dolu bir kalabalık var. Festivalimize katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Etkinlik, hem müzik hem de yerel lezzetlerin öne çıktığı bir akşam olarak tamamlandı; katılımcılar festival programının zenginliğini ve samimi atmosferini vurgulayarak ayrıldı.

BURSA&#039;NIN YENİŞEHİR İLÇESİNDE 11. ULUSLARARASI ALTIN BİBER FESTİVALİNDE SAHNE ALAN MANUŞ BABA...

BURSA'NIN YENİŞEHİR İLÇESİNDE 11. ULUSLARARASI ALTIN BİBER FESTİVALİNDE SAHNE ALAN MANUŞ BABA GELEN MİSAFİRLERE MÜZİK DOLU BİR GECE YAŞATTI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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