şalpazarı-beşikdüzü karayolu ulaşıma kapandı:

Trabzon'da etkili olan sağanak yağışların ardından Beşikdüzü ilçesi Yeşilköy Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde yamaçtan kopan toprak heyelana yol açtı. Kopan toprak Ağasar Deresinin yatağını kapayınca dere taştı ve derenin taşan suları, Şalpazarı-Beşikdüzü karayolunu trafiğe kapattı.

heyelanın zararları ve bilanço:

Heyelan sonucunda yamaçtan kopan kütle nedeniyle 3 ev yıkıldı ve çok sayıda küçükbaş hayvan telef oldu. Ulaşımın kesildiği bölüm yolun 7. kilometresinde bulunuyor; derenin yatağından çıkması sonrası yol yüzeyinden akıntı başladı ve trafik durdu.

yol açma çalışmaları ve yetkili açıklaması:

Kapanan yolu yeniden ulaşıma açmak için ekipler iş makineleriyle yolda biriken toprak ve kayaları temizleme çalışmalarını sürdürüyor. Bölgedeki köprüdeki hasarın tespit edilmesi ve kayıt altına alınması için de inceleme yapılıyor. Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız konuya ilişkin şu bilgileri verdi: "Kuvvetli yağışların ardından yolun 7. kilometresinde meydana gelen heyelanın izlerini temizlemek için ekipler, iş makineleriyle toprak ve kayaları kaldırıyor. Köprüdeki hasarın tespit edilerek kayıt altına alınması ve yolun bugün yeniden trafiğe açılması bekleniyor".

TRABZON’DA ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞLAR SONRASINDA BEŞİKDÜZÜ İLÇESİ YEŞİLKÖY MAHALLESİNDE DÜN ÖĞLE SAATLERİNDE MEYDANA GELEN HEYELAN SONRASI ULAŞIMA KAPANAN BEŞİKDÜZÜ-ŞALPAZARI KARAYOLUNU TRAFİĞE AÇMAK İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR.