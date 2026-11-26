Adana büyükşehir belediyesi yeni transfer araçlarını hizmete aldı:

Adana Büyükşehir Belediyesi, katı atık yönetimi altyapısını güçlendirmek için filoya 3 yeni katı atık transfer aracı ekledi. Makine İkmal Dairesinde yapılan denetleme ve incelemeye Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer de katıldı. Yeni araçların devreye alınması, ilçe belediyelerinin aktarma istasyonlarında biriken atıkların bertaraf tesisine taşınmasını kolaylaştırmayı hedefliyor.

Araçların özellikleri:

Belediye yetkilileri, filoya kazandırılan tırların dorselerinin yeni sisteme uygun şekilde tasarlandığını ve bu sayede aktarmaların daha hızlı gerçekleştirileceğini belirtti. Her bir aracın 76 metreküp taşıma kapasitesine sahip olduğu açıklandı. Bu kapasite, ilçelerden toplanan çöplerin aktarma noktalarından atık bertaraf tesislerine düzenli ve etkin biçimde sevk edilmesini sağlayacak şekilde planlandı.

Taşıma sürecine ve hizmete etkisi:

Güngör Geçer, yatırımın öz kaynaklarla yapıldığını vurguladı ve filonun güçlendirilmesiyle taşımada verim ve hız artışı hedeflendiğini söyledi. Yeni dorseler sayesinde aktarma işlemleri daha pratik hale gelecek; bu da günlük sevkiyat sayısını ve hizmet kapasitesini olumlu etkileyecek. Belediye, atık nakliye sürecindeki iyileştirmelerle Adana genelinde temizlik ve halk sağlığına yönelik hizmet kalitesini yükseltmeyi amaçlıyor.

Yetkililer, araç filosunun güçlendirilmesinin devam edeceğini belirterek hemşehrilere daha etkin hizmet sunma hedefinin sürdüğünü ifade etti.

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ GÜNGÖR GEÇER, ADANA BÜYÜKŞEHİR HİZMET FİLOSU’NU HER GEÇEN GÜN BÜYÜTTÜKLERİNİ BELİRTTİ.