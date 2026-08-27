heyelanla kapanan Ünye-Akkuş-Niksar yolunda fore kazık çalışmaları hız kazandı

Ordu-Tokat bağlantısını sağlayan yol için onarım çalışmaları sürüyor

Ordu’da geçen kış meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan Ünye-Akkuş-Niksar kara yolunda, bölgeyi yeniden trafiğe açmak için fore kazık çalışmalarına hız verildi. Olay, 26 Şubat 2026 tarihinde Çatalpınar Mahallesi Kızılkaya Sokak’ta sağanak sonrası yaşanan toprak kaymasıyla başladı; istinat duvarı yıkıldı ve kara yolu sürüklenerek uçtu.

Çalışmaların kapsamı ve zamanlaması:

Yüklenici firma ve Karayolları ekipleri sahada fore kazık uygulaması yapıyor. Yetkililer, fore kazıkların tamamlanmasının ardından altyapı güçlendirme ve asfaltlama süreçlerine geçileceğini belirtiyor. Proje planında söz konusu yolun yaklaşık 8 ay gibi bir sürede tamamlanması öngörülüyor; çalışmaların hızlandırılması için ise yerel idare gözetiminde ek tedbirler alınıyor.

Yerel yönetimden açıklama ve halkın durumu:

Yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Ünye Kaymakamı Kemal Yıldız, projeyi hızlandırmaları yönünde talimat verdiklerini ifade etti. Yıldız, "Bu yolun sekiz ay gibi bir sürede tamamlanması öngörülüyor. Biz de devletimizin yürüttüğü çalışmaları yerinde gözeterek bu süreyi çok daha kısa bir zamana indirmek için çalışıyoruz" dedi ve vatandaşları rahatlatacak şekilde yolun en kısa zamanda hizmete açılacağını kaydetti.

Kaymakam Yıldız ayrıca saha koşullarına işaret ederek, "Şu an bu bölgede ekiplerimiz fore kazık çalışmalarını sürdürmektedir" şeklinde konuştu. Bölgedeki iki mahallede yaşayanlar çalışmalardan doğrudan etkilendiği için ekipler yoğun mesai yapıyor; yaz döneminin başlamasıyla birlikte fındık sezonu nedeniyle bazı üreticiler tarlalarına ulaşımda güçlük çekiyor.

Yetkililer, fore kazık çalışmalarının tamamlanmasını takiben altyapı güçlendirme ve asfaltlama işlemlerinin yapılacağını, böylece yolun yeniden trafiğe açılarak Ordu ile İç Anadolu arasındaki bağlantının sağlanacağını bildirdi.

BÖLGEDE YAPILAN ÇALIŞMALARIN HAVADAN GÖRÜNTÜLENMESİ