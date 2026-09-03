İdrar yolu enfeksiyonlarında tekrarı araştırın, böbrekleri riske atmayın

Dr. Çelik'in uyarısı:

Gaziantep Özel ANKA Hastanesi Üroloji Uzmanı Op. Dr. Hilmi Çelik, özellikle tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonlarının ihmal edilmemesi gerektiğini belirterek doğru tanı ve tedavinin önemine dikkat çekti. Tekrarlayan enfeksiyonlar yalnızca geçici şikayetler olarak ele alınmamalı; altta yatan sorunlar araştırılmalıdır.

Şikayetler ve tanı:

Op. Dr. Çelik, idrar yaparken yanma, sık idrara çıkma, idrar renginde veya kokusunda değişiklik gibi yakınmaların toplumda doğrudan enfeksiyon olarak değerlendirildiğini ancak benzer bulguların farklı ürolojik problemlerde de görülebileceğini söyledi. Çelik, "İdrar yaparken yanma, sık idrara çıkma veya idrar renginde ve kokusunda değişiklik gibi şikayetler görüldüğünde kişinin kendi kendine antibiyotik kullanması doğru değildir. Öncelikle şikayetin nedeninin belirlenmesi gerekir" ifadelerini kullandı.

Tekrarlayan enfeksiyonların olası nedenleri:

Uzman, yıl içinde birden fazla idrar yolu enfeksiyonu geçiren kişilerin detaylı değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Tekrarlayan vakalarda olabilecek nedenler arasında böbrek ve mesanede taş varlığı, mesanenin tam boşalmaması, bazı prostat problemleri, idrar yollarındaki yapısal bozukluklar ve hijyen alışkanlıkları sayıldı.

Günlük önlemler ve tedavi uyarıları:

Çelik, günlük yaşamda yeterli sıvı tüketiminin ve idrarın uzun süre tutulmamasının üriner sistem sağlığı için önemli olduğunu belirtti. Ayrıca doktor önerisi olmadan antibiyotik kullanımının yanlış veya gereksiz tedaviye yol açarak çözümü güçleştirebileceğini söyledi ve kendi kendine antibiyotik kullanımından kaçınılması gerektiğini söyledi.

Hangi durumlarda derhal başvurulmalı:

İdrar yolu şikayetlerine ateş, titreme, böğür veya bel bölgesinde ağrı, bulantı-kusma ya da idrarda kan gibi bulguların eşlik etmesi halinde mutlaka sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini belirten Dr. Çelik, bu yakınmaların enfeksiyonun böbreklere ilerlediğinin işareti olabileceği uyarısında bulundu. Ateş, bel ağrısı veya kanlı idrar görüldüğünde gecikmeden profesyonel yardım alınmalıdır.

Dr. Çelik son olarak, "Ürolojik şikayetler utanılacak veya ertelenecek sorunlar değildir. Özellikle tekrarlayan enfeksiyonlarda altta yatan nedenin erken ortaya çıkarılması, hem tedavinin başarısı hem de böbrek sağlığının korunması açısından önemlidir" diyerek, erken değerlendirme çağrısını yineledi.

GAZİANTEP ÖZEL ANKA HASTANESİ ÜROLOJİ UZMANI OP. DR. HİLMİ ÇELİK, ÖZELLİKLE TEKRARLAYAN İDRAR YOLU ENFEKSİYONLARININ İHMAL EDİLMEMESİ GEREKTİĞİNİ BELİRTEREK, DOĞRU TANI VE TEDAVİNİN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ.