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Hisarcık’ta 'kaybetmeden fark et' günüyle bağımlılıklara karşı bilinç çalışması yürütüldü

Hisarcık'ta 'Kaybetmeden Fark Et' günüyle düzenlenen etkinlikte karbonmonoksit ölçümü, nikotin testi ve teknoloji bağımlılığına yönelik bilgilendirme yapıldı.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 09:38

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EDİTÖR: Serkan Varol

Hisarcık’ta 'kaybetmeden fark et' günüyle bağımlılıklara karşı bilinç çalışması yürütüldü

etkinliğin kapsamı:

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde, Halk Sağlığı Haftası kapsamında Hisarcık İlçe Devlet Hastanesi Çevre Sağlığı Birimi tarafından organize edilen "Kaybetmeden Fark Et" günü kapsamında vatandaşlara yönelik bir dizi farkındalık etkinliği düzenlendi. Etkinlik, Kapalı Pazar Yeri'nde açılan stantta gerçekleştirildi ve yerel halkın katılımına açık olarak planlandı.

yapılan taramalar ve yönlendirmeler:

Stantta vatandaşlara yönelik olarak karbonmonoksit ölçümü ile nikotin bağımlılık testi yapıldı. Yapılan taramalar, katılımcıların hem çevresel risklere ilişkin farkındalığını artırmayı hem de tütün kullanımının sağlık üzerindeki etkilerini somut verilerle göstermeyi amaçladı. Etkinlik sırasında sigarayı bırakmak isteyen kişilere sigara bırakma hizmetlerine yönlendirme sağlandı ve bu konuda uygulanabilecek destek seçenekleri hakkında bilgi verildi.

dijital bağımlılığa yönelik farkındalık:

Program kapsamında yalnızca tütün ve madde bağımlılıkları değil, aynı zamanda dijital ve teknoloji bağımlılığı konusunda da bilgilendirme yapıldı. Vatandaşlara sağlıklı ve bilinçli teknoloji kullanımı konusunda öneriler sunuldu; ekran süresi yönetimi, aile içi iletişim ve korunma yöntemleri üzerine bilinçlendirme gerçekleştirildi.

Halk Sağlığı Haftası çerçevesinde yürütülen bu çalışmaların temel hedefi, bağımlılıkların erken fark edilmesini sağlamak ve vatandaşları sağlıklı yaşam konusunda bilinçlendirmektir. Etkinlikler sayesinde hem kişisel risklerin tespiti hem de destek hizmetlerine erişim kolaylaştırılmaya çalışıldı.

HİSARCIK’TA &quot;KAYBETMEDEN FARK ET&quot; GÜNÜ: BAĞIMLILIKLARA KARŞI FARKINDALIK ÇALIŞMASI

HİSARCIK’TA "KAYBETMEDEN FARK ET" GÜNÜ: BAĞIMLILIKLARA KARŞI FARKINDALIK ÇALIŞMASI

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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