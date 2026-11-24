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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısında sunum yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2027 yılı bütçe ve yatırım programına ilişkin kapsamlı bilgiler verdi. Komisyonda AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile bağlı kurumların bütçe teklifleri, kesin hesapları ve Sayıştay raporları görüşüldü.

bütçe ve yatırım öncelikleri:

Bakan Uraloğlu, 2003'ten bu yana ulaştırma ve haberleşme altyapısına 355 milyar dolar yatırım yapıldığını, bunun 2 trilyon dolarlık üretim etkisi ve yıllık ortalama 1,2 milyon kişiye istihdam sağladığını söyledi. Yap-İşlet-Devret modeliyle dört sektörde hayata geçirilen 77 projenin maliyetinin 51,8 milyar dolar olduğunu, bugün aynı projeleri gerçekleştirme maliyetinin 91,6 milyar dolar olacağını vurguladı. Bakan, 2027 yılı yatırım teklifinin 774,4 milyar liraye yükseldiğini ve bu tutarın yüzde 52'sinin demiryoluna, yüzde 37'sinin karayoluna ayrıldığını açıkladı.

Programda yer alan 852 ana proje kapsamında toplam bin 881 proje bulunduğunu, yatırım portföyünün 7,2 trilyon lira olduğunu ve bunun %37'sinin gerçekleştirildiğini belirtti. Kalan 4,5 trilyon liralık yatırımla altyapının güçlendirilmesine devam edileceğini ifade etti.

sürdürülebilirlik ve koridor projeleri:

Orta Koridor ve Kuzey-Güney bağlantılarını önceliklendirdiklerini söyleyen Uraloğlu, Orta Koridorun Türkiye kesiminde 47,8 milyar dolarlık yatırımla 102 milyar dolar üretim etkisi, yıllık ortalama 128 bin istihdam ve 10 yılda 20,5 milyon ton karbon emisyonu azaltımı hedeflendiğini açıkladı. Kalkınma Yolu Projesiyle Basra Körfezi bağlantıları üzerinden lojistik kapasitenin artırılacağı, Türkiye'deki yatırımların 78,5 milyar dolar düzeyinde olacağı ve 10 yılda ekonomiye 61,5 milyar dolar katkı sağlamasının beklendiği kaydedildi.

Ulaştırma yatırımlarında çevreci uygulamalara öncelik verildiği, COP31 kapsamında Küresel Yeşil Yük Koridorları Girişimi'nin başlatıldığı, 45 havalimanının karbon akreditasyonuyla belgelendirildiği ve projelerin karbon ayak izinin hesaplanmaya başlandığı belirtildi. Bakan, sürdürülebilir havacılık yakıtı kullanımına yönelik hedeflerle 2030'a kadar karbon emisyonlarını yüzde 5 azaltmayı ve toplam 3 milyon 250 bin ton emisyon azaltımı hedeflediklerini açıkladı.