Corendon Airlines Klarna entegrasyonunu faaliyete geçirdi

Corendon Airlines, yolcularına daha esnek ve güvenli bir ödeme deneyimi sunmak amacıyla Klarnayı internet sitesinde ödeme yöntemleri arasına ekledi. Şirketin amacı, farklı pazarlardaki yolcuların ihtiyaçlarına göre ödeme çözümlerini çeşitlendirmek ve dijital seyahat deneyimini geliştirmek.

Sunulan ödeme seçenekleri:

Klarna entegrasyonu sayesinde yolcular, hesaplarının kayıtlı olduğu ülkeye bağlı olarak "Hemen Öde" (Pay Now), "Şimdi Al, Sonra Öde" (Buy Now, Pay Later), "Taksitle Öde" (Pay in Instalments) ve "Finansman" (Financing) seçeneklerinden yararlanabiliyor. Bu seçenekler, rezervasyon aşamasında ödeme esnekliği sağlayarak kullanıcıların ne kadar ve ne zaman ödeme yapacaklarını daha net görmesine olanak tanıyor.

Hizmetin kapsadığı ülkeler:

Entegrasyon şu anda Almanya, Hollanda, Avusturya, Belçika, İsviçre, Polonya ve Birleşik Krallıkta aktif durumda. Corendon Airlines, ilerleyen dönemde bu hizmetin sunulduğu pazarlara yenilerinin eklenmesini planlıyor.

Şirketin internet sitesinde Klarna’nın yanı sıra Visa, Mastercard, Apple Pay, Google Pay, PayPal ve belirli pazarlara özel diğer ödeme çözümleri de sunuluyor; kullanılabilir yöntemler ülke veya bölgeye göre farklılık gösterebiliyor.

Dijital deneyime katkı ve yöneticilerin değerlendirmeleri:

Corendon Airlines CFO’su Erkan Erbay konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Yolcularımızın seyahat deneyimini rezervasyon sürecinin her aşamasında daha kolay, esnek ve kullanıcı odaklı hale getirmek amacıyla dijital çözümlerimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Klarna’yı ödeme seçeneklerimize ekleyerek yolcularımıza farklı ihtiyaçlarına uygun ödeme alternatifleri sunarken, aynı zamanda Klarna uygulaması üzerinden rezervasyonlarını tek bir yerden kolayca takip edebilme imkânı sağlıyoruz. İnternet sitemizde kullanıma sunduğumuz Klarna’yı önümüzdeki dönemde mobil uygulamamıza da entegre ederek yolcularımızın dijital seyahat deneyimini daha da geliştirmeyi hedefliyoruz."

Klarna Avrupa Başkanı Nicole Defren ise iş birliğine ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: "Corendon Airlines ve Klarna olarak ortak bir hedefi paylaşıyoruz: Seyahat deneyimini daha ilk tıklamadan itibaren kolay ve şeffaf hale getirmek. Tatil rezervasyonu yapmak önemli bir karar ve bu süreçte yolculara net seçenekler sunulması gerekiyor. Klarna’nın ödeme aşamasında sunduğu çözümler sayesinde yolcular, ne kadar ve ne zaman ödeme yapacaklarını açıkça görebiliyor. Çünkü uçuş rezervasyonu yapmak da yolculuğun kendisi kadar sorunsuz olmalı."

Bu adım, Corendon Airlines’ın dijital kanallarda sunduğu kullanıcı deneyimini çeşitlendirme ve rezervasyon sürecini daha erişilebilir kılma çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

CORENDON AİRLİNES CFO'SU ERKAN ERBAY