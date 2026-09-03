Honaz'da muhtarlarla omuz omuza karar dönemi

Honaz’da mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, ilçe genelindeki talepleri, mahallelerin ihtiyaçlarını ve geleceğe yönelik yatırımları muhtarlarla masaya yatırdı. Görüşmede istişare ve ortak akıl ön plana çıktı.

muhtarların rolü ve yerel bilginin önemi:

Çavuşoğlu, muhtarların yalnızca bir makamın temsilcisi olmadığını vurguladı ve onların yerel dinamikleri en iyi bilen kişiler olduğunu ifade etti. Başkan şu değerlendirmeyi paylaştı: "Muhtarlarımız mahallesini en iyi bilen, hemşerisinin derdini de sevincini de ilk duyan en kıymetli yol arkadaşlarımızdır".

taleplerin değerlendirilmesi ve önceliklendirme:

Toplantıda, mahallelerden gelen talepler tek tek ele alındı ve öncelikli hizmet planlamaları yapıldı. Çavuşoğlu, çalışma anlayışlarını özetlerken "Dinleyeceğiz, konuşacağız, birlikte karar vereceğiz ve ihtiyaç olan her yerde var gücümüzle çalışacağız" sözleriyle ortak hareket edeceklerini vurguladı.

Honaz’ın her mahallesinde ayrı ihtiyaçlar ve emek olduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, istişare kültürüne verdikleri önemi bir kez daha gösterdi. Buluşma, taleplerin değerlendirilmesi ve önceliklerin belirlenmesi ile sona erdi.

HONAZ MUHTARLARIYLA ORTAK AKIL BULUŞMASI "BİRLİKTE KARAR VERECEĞİZ, BİRLİKTE ÇALIŞACAĞIZ"