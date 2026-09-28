Hürkuş-II ile pilot eğitimi milli bir döneme giriyor

teslimat töreni ve takvim:

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ev sahipliğinde, TUSAŞ Kahramankazan tesislerinde düzenlenen teslimat töreninde Türk Hava Kuvvetlerine HÜRKUŞ-II sınıfından ilk iki uçak verildi. Törene Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran ve TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu de katıldı. Gösterilen takvime göre yılsonuna kadar toplam 12 uçağın teslim edilmesi, tedarik programının nihayetinde 55 uçağa yükseltilmesi planlanıyor.

Görgün, tedarik programının 15 uçakla başladığını, buna eklenen 40 ilave siparişle toplam 55 uçağa ulaşıldığını belirtti. Planlama çerçevesinde HÜRKUŞ filolarının 2027 yılında Türk Hava Kuvvetleri bünyesinde konuşlandırılacağı ve programın 2028 yılı sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiği aktarıldı.

test, sertifikasyon ve mühendislik birikimi:

Görgün, HÜRKUŞ-II ile gerçekleştirilen son test uçuşunu yaklaşık iki hafta önce Hava Kuvvetleri Komutanı ile birlikte icra ettiklerini hatırlattı ve projenin mühendislik tarafına vurgu yaptı. Geliştirme sürecinde yapılan yer, laboratuvar ve sistem entegrasyon çalışmaları kapsamında yaklaşık 23 bin saatlik test faaliyeti gerçekleştirildi. Bu çalışmaların sonucunda uçağa 9 Eylül tarihinde uluslararası standartlarda askeri tip sertifikasyonu verildiği bildirildi.

HÜRKUŞ projesinin başlangıcında görev alan mühendislerin yaş ortalamasının 28 olduğuna dikkat çeken Görgün, bu genç ekibin elde ettiği deneyimin yalnızca tek bir uçakla sınırlı kalmayacağını, test, entegrasyon ve sertifikasyon yetkinliklerinin ülkenin başka programlarına taşınacağını ifade etti. Savunma Sanayii Başkanlığı, tasarımın güvenliğini ve performansını yerli kabiliyetlerle doğrulayabilmenin önemine işaret etti.

eğitim, entegrasyon ve ihracat hedefleri:

HÜRKUŞ-II'nin kokpit ve aviyonik mimarisinin diğer milli hava platformlarıyla uyumlu olacak şekilde tasarlandığı vurgulandı. Görgün, pilotların HÜRJET ve KAAN gibi ileri platformlara geçişlerinde tamamen yabancı bir mimariyle karşılaşmayacaklarını, alıştıkları mimarinin gelişmiş versiyonlarını göreceklerini belirtti. Bu entegrasyon yaklaşımı, eğitim sürecinde süreklilik sağlayarak pilot yetiştirme verimliliğini artırmayı amaçlıyor.

HÜRKUŞ, temel eğitim görevinin ötesinde hafif taarruz ve yakın hava desteği yeteneklerini de kapsayacak şekilde çok yönlü kullanıma uygun bir platform olarak tanımlandı. Bu çok yönlülük, uçağın uluslararası pazarda tercih edilen bir seçenek haline gelmesine katkı sağlıyor. Görgün, dünyanın farklı coğrafyalarından pek çok ülkenin HÜRKUŞ ile ilgilendiğini, yeni siparişlerin paydaş firmaların uluslararası pazarlara erişimini kolaylaştıracağını ve uçağı tercih eden ülkelere üzerindeki milli sistemlerin de sunulacağını belirtti.

sözler ve vurgular:

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran HÜRKUŞ'un pilotaj eğitiminde kritik bir rol üstleneceğini, modern aviyonik sistemleri ve manevra kabiliyetiyle pilot adaylarının uçuş becerilerini geliştireceğini söyledi. Dalkıran, HÜRKUŞ'un HÜRJET ve KAAN başta olmak üzere yakın gelecekte envantere girecek yerli uçaklarla entegre olarak eğitim ve harekat süreçlerine temel oluşturacağını da ekledi.

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu ise HÜRKUŞ'un sabit kanat yolculuğunda bir kilometre taşı olduğunu, bu programın HÜRJET ve KAAN gibi daha ileri projelere mühendislik bilgi ve birikimi taşıdığını ifade etti. Demiroğlu, elde edilen deneyimin ülkeyi sabit kanat alanında dünyada öne çıkan dörtlü arasında konumlandırdığını belirtti.

Teslim edilen iki uçağın planlanan takvim doğrultusunda yenilerinin izleneceği, yüzde 80'lere yaklaşan yerlilik oranı sayesinde alt sistem ve yazılımların yerli olmasının milli mühimmat entegrasyonunu kolaylaştırdığı da toplantıda vurgulanan noktalar arasındaydı. Yetkililer, HÜRKUŞ programının yalnızca bir hava aracı tedarik etme projesi olmadığını; aynı zamanda sürdürülebilir mühendislik kabiliyeti ve ihracat potansiyelini güçlendiren stratejik bir adım olduğunu ifade ettiler.

Görgün ve törene katılan komutanlar, HÜRKUŞ uçaklarının Türk Silahlı Kuvvetleri için hayırlı olmasını dileyerek projeye emeği geçen tüm mühendis, teknisyen ve işçilere teşekkür etti.

SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANLIĞI'NCA YENİ NESİL TEMEL EĞİTİM UÇAĞI HÜRKUŞ-II'NİN KABUL FAALİYETİ KAPSAMINDA TÜRK HAVACILIK VE UZAY SANAYİİNİN (TUSAŞ) KAHRAMANKAZAN TESİSLERİNDE TESLİMAT TÖRENİ DÜZENLENDİ.