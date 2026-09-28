AB dış politika şefi Kallas uyardı: Rusya daha fazla sabotaj planlıyor

Brüksel'de savunma gündemi ve istihbarat uyarısı:

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Brüksel'de düzenlenen AB Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde basına yaptığı açıklamada, elindeki istihbarat verilerinin Rusya'nın yeni sabotaj eylemleri planladığını gösterdiğini söyledi. Kallas, bu çalışmaların toplumları bölmeyi ve halkta korku oluşturarak Ukrayna'ya verilen desteği zayıflatmayı hedeflediğini vurguladı.

Toplantının ana gündem maddeleri arasında Avrupa'nın savunma hazırlık durumu, Ukrayna'ya destek ve hibrit saldırılarla mücadele bulunuyor. Kallas, "İstihbarat verileri, Rusya'nın daha fazla sabotaj eylemi planladığını gösteriyor. Rusya, toplumlarımızı bölerek ve korkutarak Ukrayna'ya yardım etmekten vazgeçirmeye çalışıyor ve demokrasimize yönelik saldırı planlıyor" ifadelerine yer verdi.

Ukrayna'nın hava savunmasına acil çağrı:

Kallas, son dönemde sivillere yönelik saldırıların yeniden arttığına dikkat çekerek Ukrayna'nın acilen hava savunmasına ihtiyaç duyduğunu belirtti. Stoklarında hava savunma sistemleri bulunan ülkelere, ellerindeki sistemleri Ukrayna'ya nasıl devredeceklerini değerlendirme çağrısı yaptı ve bunun ardından mevcut stokların üretilecek yeni Patriot füzeleriyle yenilenebileceğini söyledi.

Hava savunma füzelerinin üretiminin mevcut ihtiyacı karşılamadığına dair endişesini paylaşan Kallas, "Çünkü herkesin daha fazla hava savunmasına ihtiyacı var. Orta Doğu'ya ve Ukrayna'ya baktığımızda, herkesin daha fazlasına ihtiyaç duyduğu çok açık. Ancak stoklarımızda yeterli miktarda bulunmuyor" dedi ve mevcut stokların şimdi kullanıma sunulması gerektiğini vurguladı.

Ortak tedarik ve Avrupa Barış Fonu:

Kallas, Macaristan vetosunun aşılmasıyla birlikte Avrupa Barış Fonu (EPF) önündeki engelin kaldırıldığını ve ortak tedarike ayrılacak bir milyarlık kaynağın artık mevcut olduğunu söyledi. Bu fonun üye devletleri birlikte çalışmaya teşvik edeceğini, birçok üye devletin fon kaynaklarını doğrudan Ukrayna'ya aktaracaklarını açıkladığını belirtti.

Ortaya çıkan bu kaynak ve ortak tedarik imkanlarının, Kallas'a göre, hem Ukrayna'nın ihtiyaçlarını karşılamada hem de üye devletlerin stoklarını üretimle yenilemesinde kritik rol oynayacağı belirtiliyor.

Hibrit saldırılara karşı strateji ve yaptırım hazırlıkları:

Toplantıda ayrıca AB içindeki hibrit saldırılar konusu da ele alınacak. Kallas, bu saldırılara karşı bir sınır stratejisi ve "acil durum protokolü" önerileceğini açıkladı. Protokolün, silahlı saldırı eşiğinin altında kalan durumlarda Avrupa Komisyonu, üye devletler ve Avrupa Dış Eylem Servisi arasında hangi araçların ve hangi düzeyde kullanılacağını düzenleyeceğini söyledi.

Rusya'ya yönelik baskının artırılması gerektiğini vurgulayan Kallas, yaptırım listelerine yeni eklemeler önerdiklerini anlattı: "Rusya'nın askeri sanayi kompleksini ve mali kaynaklarını hedef alıyoruz. Çünkü bu savaşın sona ermesini istiyoruz." Yaptırım önerilerinin, yargı denetiminden geçtiğinde mahkemede de dayanıklı olabilmesi için her kişi ve kuruluş için sağlam gerekçelerin incelenmesinin zaman aldığını ekledi.

Kallas, AB'nin olası bir saldırıya karşı hazırlıklı olup olmadığına dair soruya, üye devletlerin toplamda GSYH'lerinin yüzde 2,2'sini savunmaya ayırdıklarını belirterek, bunun caydırıcılık sağladığını söyledi. Ancak "tetikte olmamız gerektiğini" yineledi ve istihbarat elde edildiğinde saldırılar gerçekleşmeden önce harekete geçebilmenin önemine dikkat çekti.

Avrupa Birliği'nin dış politika şefi Kaja Kallas, "İstihbarat verileri, Rusya'nın daha fazla sabotaj eylemi planladığını gösteriyor. Rusya, toplumlarımızı bölerek ve korkutarak Ukrayna'ya yardım etmekten vazgeçirmeye çalışıyor ve demokrasimize yönelik saldırı planlıyor" dedi.