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Caparov: TİKA ile kırsal kalkınma ve sağlık projeleri önceliğimiz

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, TİKA Başkanı Abdullah Eren ile Bişkek’te bir araya gelerek sağlık, enerji ve kırsal kalkınmada ortak projelere öncelik verdiklerini açıkladı.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 13:05

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EDİTÖR: Merve Çelik

Caparov: TİKA ile kırsal kalkınma ve sağlık projeleri önceliğimiz

Caparov ve Eren Bişkek’te bir araya geldi

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, başkent Bişkek’te temaslarda bulunan TİKA Başkanı Abdullah Eren ile kabul görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede iki taraf, TİKA ile işbirliğinin geliştirilmesi ve sosyal, ekonomik ve insani alanlarda ortak projelerin hayata geçirilmesi konularını ele aldı. Caparov, Eren’in TİKA Başkanı olarak Kırgızistan’a ilk ziyareti olduğunu belirterek ziyaretin önemine vurgu yaptı.

İkili ilişkiler ve geçmiş işbirlikleri:

Caparov, 1 Eylül’de Bişkek’te düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi kapsamında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmeye atıfta bulunarak, bu çerçevede ikili işbirliğinin öncelikli alanlarının konuşulduğunu aktardı ve Erdoğan’a selamların iletilmesini istedi. Cumhurbaşkanı, Kırgızistan-Türkiye ilişkilerinin her alanda başarıyla geliştiğini ifade etti ve ilişkilerin daha da güçlendirilmesinin önemini vurguladı.

Caparov, TİKA’nın Kırgızistan ile Türkiye arasındaki ilişkileri güçlendirmede ve ülkenin sosyal ile ekonomik kalkınmasına katkı sağlamada kilit rol oynadığını belirtti. Buna göre, 1991’den bu yana TİKA tarafından Kırgızistan’da sağlık, eğitim, tarım, enerji, kültür ve insani alanlarda hayata geçirilen proje sayısının 1300 olduğu ve toplam maliyetin 83 milyon dolar olduğu kaydedildi. Caparov bu verimli işbirliği için Türkiye hükümetine ve Eren’e teşekkür etti.

Öncelik verilen alanlar ve öneriler:

Görüşmede, özellikle sağlık altyapısı, tarımsal laboratuvarların güçlendirilmesi, mesleki ve teknik eğitimin desteklenmesi ile yeşil enerji alanında uzman yetiştirilmesi gibi temel öncelikler belirlendi. Caparov, ülkenin uzak ve yüksek dağlık bölgelerindeki ihtiyaçlara dikkat çekerek küçük ölçekli hidroelektrik projeleri, sağlık altyapısının güçlendirilmesi ve sosyal hizmetlere erişimin artırılmasının öncelikli olmasını önerdi.

TİKA Başkanı Abdullah Eren ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın selamlarını Caparov’a iletti ve Kırgızistan’ın sosyal ve ekonomik kalkınmasındaki olumlu göstergelere dair değerlendirmede bulundu. Eren ayrıca TİKA’nın Kırgızistan’da yakın gelecekte gerçekleştirmeyi planladığı proje ve etkinliklere ilişkin bilgi verdi ve işbirliğinin devam edeceğini teyit etti.

KIRGIZİSTAN CUMHURBAŞKANI SADIR CAPAROV, TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON AJANSI BAŞKANI ABDULLAH...

KIRGIZİSTAN CUMHURBAŞKANI SADIR CAPAROV, TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON AJANSI BAŞKANI ABDULLAH EREN’İ KABUL ETTİ.

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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