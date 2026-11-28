maç özeti:

TFF 2. Lig Beyaz Grup 14. hafta müsabakasında Isparta Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1 sona erdi. Ev sahibi Isparta 32 Spor ile konuk İnegöl Kafkasspor, puanları paylaştı.

goller ve disiplin:

İlk yarıda dakikalar 37'yi gösterdiğinde Kaan Yüksel ile ev sahibi öne geçti. İkinci yarıda İnegöl adına eşitliği sağlayan golü dakika 61'de Hasan Bekil kaydetti. Maçın devamında İnegöl Kafkasspor'dan Fatih Türk 67. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Ayrıca karşılaşmada Isparta 32 Spor'dan Mustafa Acar, Kaan Yüksel ve Nurettin Çakır; İnegöl Kafkasspor'dan Hasan Bekil ve Abdullah Tazgel sarı kart gördü.

kadrolar ve değişiklikler:

Isparta 32 Spor kadrosunda yer alan oyuncular: Onur Can Özdemir, Furkan Uludaş (Keni Var Uzun dk. 90), Mazlum Demir, Oğulcan Başol, Muhammed Mustafa Özbay, Kaan Yüksel, Mustafa Acar (Hasip Korkmazyürek dk. 83), Vedat Bora (Alperen Karaca dk. 51), Muhammed Mert Dursun, Nurettin Çakır (Eray Akar dk. 90), İlke Tankul (Metehan Tiryaki dk. 83).

İnegöl Kafkasspor'da sahaya çıkanlar: Mustafa Güngör, Murat Fatih Türk, Kerem Paykoç, Hasan Bekil, Abdullah Tazgel (Onur Taha Takır dk. 74), Berkay Caymaz (Serdar Güncü dk. 60), Taşkın Çalış (Ahmet Sun dk. 85), Ertuğrul Şenlikoğlu, Onur Toroman (Adnan Gülen dk. 60), Doğukan İnci, Batuhan Doğrukıran (Kutay Kurt dk. 85).

Stat: Isparta Atatürk. Hakemler: Sercan Karaca, Uğur Başdaş, Gökhan Salduz.

TFF 2. LİG BEYAZ GRUP 14. HAFTASINDA ISPARTA 32 SPOR, SAHASINDA İNEGÖL KAFKASSPOR İLE 1-1 BERABERE KALDI.