maç özeti:

Bodrum FK, Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında deplasmanda Sivasspor'u 4-0 mağlup etti. Karşılaşma, Bodrum ekibinin oyun disiplini ve genç kadronun dinamizminin ön plana çıktığı bir sınav olarak kayda geçti. Alınan farklı galibiyet takımın lig içindeki moralini yükseltti ve sonraki maçlara olumlu bir momentum sağladı.

yılmaz'ın değerlendirmesi:

Teknik sorumlu Sefer Yılmaz, maç sonu düzenlenen basın toplantısında bordo-beyazlı ekibin üst üste gelen sonuçlarla toparlandığını ifade etti. Yılmaz, Çok güzel bir galibiyetti. dedi ve genç bir kadroya sahip olduklarını, zorlu bir deplasman beklemelerine rağmen karşılaşmanın lehlerine geliştiğini vurguladı.

takımın geleceği ve sivas vurgusu:

Yılmaz, bu maçın geride bırakılacağını ve önlerindeki müsabakalara odaklanacaklarını belirtti. Sivasspor'a gelecek maçlarda başarı dileyen teknik sorumlu, burada daha önce antrenörlük yaptığını hatırlattı ve Burhan hocamızın futbolculuk dönemi olduğu bilgisini paylaştı. Yılmaz, Sivas'ın büyük ve güzel bir camia olduğuna dikkat çekerek ekibin en kısa zamanda toparlanıp yeniden yükseleceğine inandığını söyledi.

SİVASSPOR MAÇINDAN 3 PUANLA AYRILAN BODRUM FK’DA YARDIMCI ANTRENÖR SEFER YILMAZ MAÇIN ARDINDAN YAPTIĞI AÇIKLAMADA, "BİZİM İÇİN ÇOK GÜZEL BİR GALİBİYETTİ. ÜST ÜSTE GALİBİYETLERLE TOPARLADIK. GENÇ BİR KADROMUZ VARDI. ÇOK ZORLU BİR DEPLASMAN DİYE DÜŞÜNÜYORDUK AMA ÖYLE OLMADI" DEDİ.