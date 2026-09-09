İdlib'de mühimmat deposunda patlama: bilanço 4 ölü

İdlib'de mühimmat deposu patlaması: ilk bilgiler

İdlib vilayetinin Sarmada kenti yakınlarındaki Burj al-Nimra bölgesinde otoyol kenarındaki bir mühimmat deposunda meydana gelen patlamada, yetkililerin ilk açıklamasına göre 4 kişi hayatını kaybetti ve 10 kişi yaralandı. Olayın nedenine ilişkin çalışmalar başlatıldı.

müdahale ekiplerinin çalışmaları:

Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve ilk yardım ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri yaralılara sahada müdahale ederken, bazı yaralılar daha ileri tedavi için yakın hastanelere nakledildi.

güvenlik önlemleri ve inceleme:

Güvenlik güçleri, sivillerin güvenliğini sağlamak ve delil kaybını önlemek amacıyla patlamaya giden yolları trafiğe kapattı. İdlib Acil Durum ve Afet Yönetimi Operasyon Müdürü Velid Aslan olayla ilgili sayının ilk belirlemelere dayandığını bildirdi; teknik inceleme ve soruşturma sürüyor.

SURİYE’NİN İDLİB VİLAYETİNDE MÜHİMMAT DEPOSUNDA MEYDANA GELEN PATLAMADA İLK BELİRLEMELERE GÖRE 3 KİŞİ HAYATINI KAYBEDERKEN, YARALI SAYISI 10’A YÜKSELDİ.