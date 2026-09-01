Iğdır'da lastiği yanan çimento tankeri vatandaşların müdahalesiyle kontrol altına alındı

olay yeri ve müdahale:

Iğdır Küllük köyü civarında seyir halindeki çimento yüklü tankerin lastik bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Lastiklerden yükselen alevleri fark eden sürücü aracı yol kenarına çekerek durdurdu.

Yangının hızla büyümesi üzerine çevredeki vatandaşlar sürücünün yardımına koştu ve ellerindeki yangın söndürme cihazlarıyla müdahale etti. Yapılan hızlı müdahale sayesinde alevler kısa sürede kontrol altına alındı ve yangının aracın diğer bölümlerine sıçraması engellendi.

hasar ve güvenlik:

Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı, ancak araçta maddi hasar meydana geldi. Yangının neden çıktığına ilişkin soruşturma ve hasar tespiti işlemleri devam ediyor.

IĞDIR’DA SEYİR HALİNDEKİ TANKERİN LASTİKLERİ ALEV ALDI