Dolar 48,2688 +0,01%
Euro 55,9914 -0,23%
Bist 14.268,76 -0,46%
Altın Gram 6.858,51 -1,38%
EUR/USD 1,1596 -0,23%
Brent Petrol 92,05 +1,72%
--°

Iğdır'da lastiği yanan çimento tankeri vatandaşların müdahalesiyle kontrol altına alındı

Iğdır Küllük köyü civarında çimento yüklü tankerin lastikleri seyir halindeyken alev aldı; sürücü ve çevredekiler yangını söndürdü, can kaybı olmadı.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 14:19

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Iğdır'da lastiği yanan çimento tankeri vatandaşların müdahalesiyle kontrol altına alındı

olay yeri ve müdahale:

Iğdır Küllük köyü civarında seyir halindeki çimento yüklü tankerin lastik bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Lastiklerden yükselen alevleri fark eden sürücü aracı yol kenarına çekerek durdurdu.

Yangının hızla büyümesi üzerine çevredeki vatandaşlar sürücünün yardımına koştu ve ellerindeki yangın söndürme cihazlarıyla müdahale etti. Yapılan hızlı müdahale sayesinde alevler kısa sürede kontrol altına alındı ve yangının aracın diğer bölümlerine sıçraması engellendi.

hasar ve güvenlik:

Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı, ancak araçta maddi hasar meydana geldi. Yangının neden çıktığına ilişkin soruşturma ve hasar tespiti işlemleri devam ediyor.

IĞDIR’DA SEYİR HALİNDEKİ TANKERİN LASTİKLERİ ALEV ALDI

IĞDIR’DA SEYİR HALİNDEKİ TANKERİN LASTİKLERİ ALEV ALDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Düğün sabahı hayatını kaybeden çiftin ölüm nedeni otopside belirlendi
images

Kontrolsüz kavşakta zincirleme çarpışma: motosiklet sürücüsü yaralandı
images

Erzurum'da yargı camiası 2026-2027 adli yılına kararlılıkla başladı
images

Adalet mağdurun da güvencesidir: yeni adli yıl vurgusu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Dumlupınar Üniversitesi'nde kontenjanlar aşıldı: yerleşme oranı yüzde 102,85 oldu

Mağdur da adaletin güvencesidir diyen başsavcıdan yeni adli yıl mesajı

Kökeninden şampiyonlar yetiştirmeyi amaçlayan Mestanlı Spor Kulübü yola çıktı

Palanextreme finali, İspir'in doğal parkurlarını öne çıkardı

TREND HABERLER

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı

İnegöl'de kaldırıma çıkan araç yaralı bırakırken, olay yerinde basına saldırı girişimi yaşandı