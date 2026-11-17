Ülke genelinde protestolar ve talepler

Fransa'da sendikaların maaş artışı ve yaşam maliyetine yönelik talepleri üzerine düzenlenen gösterilerde, İçişleri Bakanlığı 146 bin kişi katıldığını açıklarken sendikalar katılımın 500 bini aştığını öne sürdü. Eylemlere öğretmenler, sağlık çalışanları, memurlar, özel sektör emekçileri ile lise ve üniversite öğrencileri yoğun biçimde katıldı.

Paris'teki yürüyüş ve sayı tartışması:

Başkent Paris'te Nation Meydanı'nda toplanan göstericiler sendikaların önderliğinde İtalya Meydanı'na yürüdü. Paris Emniyet Müdürlüğü yürüyüşe 28 bin kişinin katıldığını bildirirken, Genel İş Konfederasyonu (CGT) sayıyı 175 bin olarak açıkladı. Göstericiler boyunca maaş artışı ile eğitim ve sağlık hizmetlerine daha fazla kaynak ayrılması talepleri öne çıktı.

CGT Genel Sekreteri Sophie Binet, yürüyüş öncesi yaptığı konuşmada hükümetin ekonomik tedbirlerini yetersiz bularak eylemlerin süreceğini vurguladı: "Mesajımız çok açık. Yalnızca taleplerimizin karşılanması eylemlerimizi durdurabilir. Başka hiçbir şey bizi durduramayacak". Binet ayrıca tüm maaşların en az %5 artırılmasını talep etti ve asgari ücrete yapılan artışın yetersiz olduğunu belirterek "Benzeri görülmemiş bir toplumsal öfke var. Buna karşılık aldığımız tek yanıt, asgari ücrete ayda 5 euro eklenmesi. Bu yeterli değil" dedi.

Mahkeme kararı ve öğrenci hareketleri:

Paris'te İdare Mahkemesi, Paris Emniyet Müdürlüğü tarafından başkentteki 10 lise ve 5 üniversite yerleşkesinin 100 metre çevresinde izinsiz gösterileri yasaklayan kararın uygulanmasını durdurdu. Emniyetin 16-20 Kasım için aldığını açıkladığı karar, öğrenci sendikalarının başvurusu üzerine mahkeme tarafından kapsam ve süre açısından orantısız bulunarak temel özgürlüklere ağır müdahale olarak değerlendirildi. Ulusal Öğrenci Birliği (UNEF) temsilcisi Alice de Brito kararı "gençlik için bir zafer" olarak niteledi.

Öte yandan Paris yürüyüşünün akşamında Bastille Operası çevresi ve Bastille metro istasyonunda izinsiz toplanan gruplara polis müdahale etti ve bölgedeki göstericiler dağıtıldı.

Diğer kentlerde eylem ve yerel veriler:

Lyon, Marsilya, Toulouse, Lille, Nantes ve Strasbourg başta olmak üzere birçok kentte de gösteriler düzenlendi. Lyon'da Rhone Valiliği gösterilere 7 bin kişinin katıldığını açıklarken CGT bu sayıyı 12 bin olarak verdi; valilik gösteriler sırasında 3 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Marsilya için valilik 4 bin 900 katılımcı bildirirken, sendikalar 80 bin olarak açıkladı. Bouches-du-Rhone Valiliği bazı eğitim kurumları çevresinde 18-20 Kasım tarihlerinde yeni gösteri yasakları getirdi.

Grev katılımı ve sendikal takvim:

Kamu Hesapları ve Kamu Yönetimi Bakanlığı tarafından verilen geçici verilere göre, merkezi devlet kurumlarında çalışan personelin %2,59'u greve katıldı; bu oran 5 Kasım'daki grevde yaklaşık %10 olarak kaydedilmişti. Kamu hastanelerinde grev oranı %3,93, yerel yönetimlerde ise %1,96 oldu.

CGT, hükümetten yanıt gelmemesi halinde eylemleri sürdüreceklerini belirterek yeni çağrılar açıkladı: 19 Kasım'da emekliler, 20 Kasım'da öğrenci ve gençlik örgütleri, 21 Kasım'da ise hayat pahalılığı karşıtı göstericiler yeniden sokaklarda olacak.

Gösteriler hükümetin ekonomik politikalarına ve asgari ücret düzenlemelerine yönelik geniş çaplı memnuniyetsizliği ortaya koyarken, hükümet ve sendikalar arasındaki görüşmelerin seyrine bağlı olarak eylemlerin devam edip etmeyeceği takip edilecek.

FRANSA’DA 140 BİNDEN FAZLA KİŞİ, HAYAT PAHALILIĞI VE MAAŞ ARTIŞI TALEBİYLE SOKAĞA İNDİ. SENDİKALAR, HÜKÜMETİN EKONOMİK TEDBİRLERİNİ YETERSİZ BULARAK TALEPLERİ KARŞILANANA KADAR EYLEMLERİ SÜRDÜRECEKLERİNİ AÇIKLADI.