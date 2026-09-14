Iğdır'da yol kesen operasyon: tır ve ikamet aramalarında 1 kilo 28 gram esrar ve metamfetamin ele geçirildi, iki kişi tutuklandı

İl emniyeti sevkiyata önceden müdahale etti

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Doğubayazıt'tan Iğdır'a uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı istihbaratı üzerine operasyon düzenledi. Ekiplerin takibi sonucu tespit edilerek durdurulan bir tır ile şüphelilerin ikametlerinde aramalar gerçekleştirildi.

Operasyon ve ele geçirilenler:

Aramalarda toplamda 1 kilo 28 gram esrar ile 8,04 gram metamfetamin ele geçirildi. Yapılan arama ve tespit çalışmalarının ardından olayla bağlantılı olduğu belirlenen şahıslar gözaltına alındı.

Şüpheliler ve işlemler:

Operasyon kapsamında yakalanan M.Ç., Ö.Ç. ve A.E. isimli 3 şüpheli, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' (TCK 188) suçlamasıyla adli makamlara sevk edildi. Mahkeme süreci sonucunda M.Ç. ve A.E. tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, Ö.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl emniyeti, benzer sevkiyatların tespiti ve faillerin yakalanmasına yönelik çalışmaların aralıksız sürdüğünü bildirdi. Soruşturma kapsamında ele geçirilen maddeler ve deliller, adli sürecin ilerlemesiyle birlikte ilgili mercilere teslim edildi.

IĞDIR'A AĞRI'NIN DOĞUBAYAZIT İLÇESİNDEN UYUŞTURUCU SEVKİYATI YAPILACAĞI BİLGİSİ ÜZERİNE DÜZENLENEN OPERASYONDA, BİR TIR VE ŞÜPHELİLERİN İKAMETLERİNDE YAPILAN ARAMALARDA 1 KİLO 28 GRAM ESRAR İLE 8,04 GRAM METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ.