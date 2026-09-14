Muğla jandarması haftada yüzü aşkın aranan kişiyi yakaladı

Muğla'da jandarma 7-13 Eylül döneminde yoğun denetim yaptı

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il genelinde suç ve suçlularla mücadele kapsamında planlı devriye ve denetim faaliyetlerini sürdürdü. Bu çerçevede 7-13 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalarda yoğun bir saha hareketliliği kaydedildi.

Denetim ve kontrol verileri:

Bir hafta içinde toplam 3 bin 27 devriye faaliyeti yapıldı. Ekipler tarafından gerçekleştirilen denetimlerde toplam 38 bin 591 şahıs ve 2 bin 935 araç kontrol edildi.

Yakalamalar ve suç dağılımı:

Yapılan kontroller sonucunda; dolandırıcılık suçundan 10, hırsızlık suçundan 6, narkotik suçlarından 4, kaçakçılık suçlarından 4 ve diğer suçlardan 77 olmak üzere toplam 101 aranan şahıs yakalandı. Yakalanan bu şahıslardan 25'i tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Ayrıca Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından yürütülen çalışmalarda hakkında yakalama kararı bulunan 14 şahıs yakalanırken, bunlardan 12'si tutuklandı.

MUĞLA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİNCE 7-13 EYLÜL TARİHLERİ ARASINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN DEVRİYE VE DENETİMLERDE 101 ARANAN ŞAHIS YAKALANDI.